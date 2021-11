Fliegen auf einem Brett, hochspringen im steilen Winkel, sich kühn um die eigene Achse drehen, bevor die Füße wieder gekonnt auf dem Brett landen – Skater lieben dieses Gefühl von Freiheit, Körperbeherrschung, den Rausch, den Spaß. Darum heißt der Skaterpark auf dem riesigen Tempelhofer Feld ja auch „Vogelfreiheit“. Und es gibt noch viele andere Orte in Berlin, wo man das haben und bewundern kann: den Pappelplatz Skate-Spot in der Invalidenstraße, den Skatepark Hasenheide, den „Knastpark“ Moabit, um nur einige zu nennen. Extra gebaut für diese Szene, teils aus den Resten vom abgerissenen Palast der Republik.

Nur sind diese hindernislosen Flächen und Rampen offenbar zu langweilig. Erst die krasse Herausforderung bringt den richtigen Kick, das Unerwünschte, ja, Verbotene, wo um kunstvolle Handläufe, Treppen, Skulpturen akrobatisch herumbalanciert werden muss – und ein entrüstetes oder bewunderndes Publikum schimpft oder applaudiert. So auf der Sockelplattform, den Treppen, vor und hinter den Skulpturen weltbekannter Bildhauer an der Neuen Nationalgalerie. Die Skater-Szene empört sich, weil die Stiftung Preußischer Kulturbesitz das zuletzt immer heftigere Skaten am Pavillonbau des Bauhausmeisters Mies van der Rohe verwehrt und Wachschutz-Leute rigide vorgehen.

smb/Neue Nationalgalerie Bei einer Brett-Kapriole angedongelt – tiefe Schramme in der Bronze-Plastik und Regenwasser sorgt dann zügig für Rost.

Es gibt eine Petition: „Erhaltet die Skate-Kultur an der Neuen Nationalgalerie!“, fordern die Rollbrett-Akrobaten. Fürsprecher finden sie in einem namhaften Berliner Kunstmagazin und in einem überregional bekannten Frankfurter Feuilleton, das Berlins Kulturleben eh als heruntergekommen, einfallslos, hauptstadtunwürdig beurteilt – und die Preußenstiftung für heillos gestrig und elitär hält. Wenn die Museen die Jugend ansprechen wollten, müssten sie auch offen sein für den Skater-Spaß an diesem Ort. Beispiele aus anderen Metropolen werden angeführt, wo das Skaten an „Kunst-Tempeln“ selbstverständlich sei, so in Barcelona, in Porto, in Arles, wo Skaten längst Teil der Kunst sei.

In den Staatlichen Museen hingegen ist man entsetzt und besorgt. Der gerade erst wiedereröffnete Mies van der Rohe-Bau, in den der Bund für die vom Denkmalschutz streng beauflagte Generalsanierung 140 Millionen Euro – wohlgemerkt Steuergelder – investieren musste, nahm Schaden: Gegen die Natursteinbrüstung wurde mit den Rollbrettern gerammt, Steinplatten, Sockel und die LOVE-Plastik von Robert Indiana haben böse Schrammen. Auch das barrierefreie Leit- und Informationssystem und die Treppengeländer sind beschädigt. Liebe Skater, Ihr wollt sicher keine Vandalen sein, sondern Spaß haben. Der sei Euch gegönnt, aber verschont den Mies-Bau und seine öffentliche Kunst. Die gehört nämlich uns allen.