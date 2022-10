Skid Row: Selbstfindung mit neuem Sänger Ihr Debütalbum zählt zu den Klassikern des US-Hardrock. In den vergangenen Jahrzehnten suchten Skid Row aber vergeblich nach dem nächsten Kracher Mit einem S... dpa

London (dpa) -Kaum eine Hardrock-Band lebt so sehr vom Erfolg eines einzigen Albums wie Skid Row. Das selbstbetitelte Debüt von 1989 gilt mit Hits wie „18 And Life“, „Youth Gone Wild“ und „I Remember You“ als einer der großen Genre-Klassiker.