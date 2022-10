Sklaven-Drama „Emancipation“ mit Will Smith kommt ins Kino Zuletzt war er wegen einer Ohrfeige in den Schlagzeilen - jetzt ist Will Smith wieder auf der Leinwand zu sehen: Als schwer misshandelter Sklave, dem im Jahr... dpa

ARCHIV - Will Smith kommtvor der 94. Verleihung der Academy Awards zum Mittagessen der Nominierten. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles -Nach dem Ohrfeigen-Eklat um Hollywoodstar Will Smith (54) bei der Oscarverleihung im März kommt noch in diesem Jahr ein neuer Film des Schauspielers in die Kinos. Apple TV+ stellte einen kurzen Trailer für den Sklaven-Thriller „Emancipation“ ins Netz, mit dem Hinweis, dass der Film Anfang Dezember im Kino starte und eine Woche später bei dem Streamingdienst veröffentlicht werde (9.12.). Regisseur Antoine Fuqua („Equalizer“) holte Smith als Hauptdarsteller vor die Kamera.