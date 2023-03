Slavoj Zizek: In Israel sollte eine Koalition inklusive Palästinenser regieren

Das Einzige, was eine Woche nach dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine zu feiern ist, ist der ukrainische Widerstand, der alle überrascht hat, einschließlich ihrer Verbündeten und vielleicht sogar viele Ukrainer selbst. Damit verbunden ist eine weitere positive Veränderung in der Ukraine: „Der Wunsch der Menschen nach Gerechtigkeit im eigenen Land hat nicht nachgelassen. Wenn überhaupt, ist er stärker geworden. Und das zu Recht, da die meisten Bürger ihr Leben im Kampf gegen die völkermörderische Bedrohung durch Russland riskieren. Die Menschen haben ein so großes persönliches Interesse an der Zukunft der Ukraine, dass sie sensibler als je zuvor darüber nachdenken, was für ein Land wir werden und wie die Dinge nach dem Krieg aussehen sollen.“

Hoffen wir, dass sich die laufende Anti-Korruptionskampagne zu einer radikaleren Befragung darüber auswächst, „wie es nach dem Krieg weitergehen soll“: Soll die Ukraine einfach die westliche liberale Demokratie einholen und sich damit abfinden, von großen westlichen Konzernen wirtschaftlich kolonisiert zu werden? Wird sie sich der neokonservativen Gegenbewegung anschließen, wie es Polen getan hat? Wird sie zumindest den Versuch wagen, die alte Sozialdemokratie wiederzubeleben?

De-facto-Annexion des Westjordanlandes

Ein weiterer zu beachtender Aspekt sind die internationalen Auswirkungen der russischen Aggression: Um den russischen Kolonialismus wirklich zu verurteilen, sollte man die Ukraine in eine Reihe mit anderen neokolonialen Fällen stellen, insbesondere mit dem, was Israel den Palästinensern im Westjordanland antut. Es stimmt, dass der Antisemitismus in den westlichen Ländern zunimmt; und es stimmt auch, dass Israel das Westjordanland nicht durch eine Invasion besetzt, sondern nach dem Krieg von 1967, den die arabischen Nationen verloren haben, und dass es dort ein Regime der militärischen Besatzung errichtet hat, das seit über einem halben Jahrhundert andauert.

Doch nun, da die neue israelische Regierung die De-facto-Annexion des Westjordanlandes betreibt, wird die Parallele zu Russland noch viel deutlicher. Im Dezember 2022 erklärte die neue israelische Regierung, dass das jüdische Volk ein „ausschließliches und unbestreitbares Recht auf alle Teile des Landes Israel“ habe (das nach jüdischer Überlieferung dem jüdischen Volk von Gott versprochen wurde und Judäa und Samaria bzw. das Westjordanland umfasst).

Zwei Millionen Palästinenser im Westjordanland

Ferner wird erklärt, dass „die israelische Souveränität auf das Westjordanland angewandt wird“, und es wird der Wechsel „vom Besatzungsrecht zur Anwendung des israelischen innerstaatlichen Rechts“ angekündigt, was eine „Annexion in allem außer dem Namen nach“ bedeutet. Das bedeutet unter anderem eine „Änderung des Gesetzes über feindliches Eigentum, durch die Eigentum im Westjordanland, das sich vor 1948 im Besitz von Israelis befand, wieder in deren Hände ‚freigegeben‘ wird.“ (Aber warum passiert nicht dasselbe für palästinensischen Besitz in Israel?)

Im Prinzip könnte eine solche Änderung ein fortschrittlicher Akt sein, da sie impliziert, dass „es keine Rechtfertigung mehr für die Anwendung unterschiedlicher Rechtssysteme auf Israelis und Palästinenser im Westjordanland geben kann“. Allerdings wird Israel hier mit einem Problem konfrontiert: Wenn das Westjordanland einfach Teil Israels wird, was geschieht dann mit den weit über zwei Millionen Palästinensern im Westjordanland?

Große demokratische Koalition, die auch die Palästinenser einschließt

Wenn sie zu regulären israelischen Staatsbürgern gemacht werden, werden sie zusammen mit den heutigen israelischen Palästinensern einen sehr starken Wahlblock bilden, was für die derzeitige israelische Regierung sicherlich inakzeptabel ist. (Darin liegt auch der wahre Grund, warum Israel das Westjordanland nicht bereits annektiert hat.) Wie lässt sich dies verhindern? Es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder so viele Palästinenser wie möglich aus Israel zu vertreiben oder „ein institutionalisiertes Regime der systematischen Unterdrückung und Beherrschung durch eine rassische Gruppe über eine andere“ zu errichten.

Was wäre also heute ein echter politischer Akt? Anfang 2023 wurde Israel von Demonstrationen gegen die neue rechtsgerichtete Regierung und ihre brutale Politik erschüttert, die u.a. die Justiz und die unabhängige Justiz der politischen Macht unterordnete. Die liberalen, freiheitsliebenden Hunderttausenden von Demonstranten haben jedoch die Notlage der Palästinenser (20 Prozent der Bevölkerung), die offensichtlich am meisten unter der neuen Regierung und ihren Gesetzen leiden werden, mehr oder weniger völlig ignoriert – ihre Proteste stellen keine wirkliche Bedrohung für die israelische Behandlung der Palästinenser dar, sondern tun so, als seien sie eine innerjüdische Angelegenheit.

Unter diesen Umständen wäre es ein richtiger Schritt, eine große demokratische Koalition vorzuschlagen, die auch die Palästinenser einschließt. Ein solches Vorgehen wäre sehr riskant, weil es eine ungeschriebene Regel der israelischen Politik brechen würde; aber nur eine solche Koalition, eine solche Veränderung der Koordinaten dessen, was in Israel möglich erscheint, kann verhindern, dass Israel zu einem weiteren religiös-fundamentalistischen rassistischen Staat wird, was unter anderem die Juden ihres einzigartigen Status als Verfechter der europäischen Aufklärung berauben würde.

