Slavoj Zizek vermisst (fast) die Liberalen, während er viele Linke extrem woke und viele Rechte extrem rechts findet

Einer der zuverlässigsten Gradmesser für ethischen Fortschritt ist die Zunahme einer bestimmten Art von Dogmatismus: In einem normalen Land gibt es keine Debatte darüber, ob oder wann Vergewaltigung und Folter tolerierbar sind, die Öffentlichkeit akzeptiert „dogmatisch“, dass sie nicht infrage kommen, diejenigen, die solche Dinge befürworten, werden einfach als Freaks abgetan.

Ein klares Zeichen für ethischen Verfall ist, dass wir beginnen, über Vergewaltigung zu diskutieren (gibt es „legitime Vergewaltigungen“? ). Oder dass Folter nicht nur stillschweigend geduldet, sondern öffentlich zur Schau gestellt wird. Allmählich werden Dinge möglich, die vorher unvorstellbar waren.

imago Zur Person Slavoj Zizek wurde am 21. März 1949 in Ljubljana, SR Slowenien, Jugoslawien, geboren. Er ist Philosoph, Forscher am Institut für Philosophie der Universität Ljubljana und internationaler Direktor des Birkbeck Institute for the Humanities der Universität London. Er ist außerdem Professor für Philosophie und Psychoanalyse an der European Graduate School und Global Distinguished Professor für Germanistik an der New York University und arbeitet zu Themen wie Kontinentalphilosophie, Psychoanalyse, Politische Theorie, Kulturwissenschaft, Kunstkritik, Filmkritik, Marxismus, Hegelianismus und Theologie. Er gehört zu den bekanntesten lebenden Philosophen der Welt und ist Kolumnist der Berliner Zeitung.

„Ein Hund erhält den Tod eines Hundes“

Hier der jüngste Fall: Am 13. November reagierte Putins enger Verbündeter Jewgeni Prigoschin, der Gründer der privaten Militärgruppe Wagner, auf ein über Telegram verbreitetes, nicht verifiziertes Video, das zeigt, wie ein Mann namens Nuschin, ein ehemaliger Wagner-Söldner, hingerichtet wird, nachdem er zugegeben hatte, im September die Seiten gewechselt zu haben, um „gegen die Russen zu kämpfen“.

Nuschin sagte, er sei am 11. Oktober in Kiew entführt worden und habe sich in einem Keller aufgehalten. Als er diese Worte aussprach, schlug ihm ein nicht identifizierter Mann, der sich in Kampfkleidung hinter ihm aufhielt, einen Vorschlaghammer in die Seite seines Kopfes und Halses. Das Video wurde unter dem Titel „Der Hammer der Rache“ veröffentlicht. Auf die Frage nach einem Kommentar zu dem Hinrichtungsvideo sagte Prigoschin in einer von seiner Sprecherin veröffentlichten Stellungnahme, das Video solle „Ein Hund erhält den Tod eines Hundes“ heißen.

Kein Wunder, dass der Iran jetzt ein enger Verbündeter Russlands ist

Kein Wunder, dass dieses Ereignis von den Medien als „Putin’s Private Army Goes Full ISIS“ (Putins Privatarmee geht voll auf ISIS) kommentiert wurde, was sich auf die ISIS-Hinrichtungen von Gefangenen bezieht, bei denen diese öffentlich zu einem Geständnis gezwungen und ihnen dann mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten wird, wobei Videoaufnahmen des Mordes im Internet veröffentlicht werden.

Kein Wunder, dass der Iran jetzt ein enger Verbündeter Russlands ist: Beide Länder bewegen sich in dieselbe Richtung. Unter denjenigen, die wegen ihrer Teilnahme an iranischen Protesten verhaftet und hingerichtet wurden, sind Hunderte von jungen Mädchen: Der Iran ist eines der letzten Länder der Welt, wo „jugendliche Straftäter“ hingerichtet werden, wobei das Alter der Strafmündigkeit für Mädchen bei neun Jahren liegt, für Jungen dagegen bei 15 Jahren. Aber nach iranischem Recht kann man Minderjährige nicht hinrichten, wenn sie noch Jungfrau sind. Dieses Hindernis wurde in der Vergangenheit dadurch umgangen, dass die Mädchen an Gefängniswärter verheiratet wurden, die sie in der Nacht vor ihrer Ermordung vergewaltigten – eine Praxis, die im Laufe der Jahrzehnte von Journalisten, Familien, Aktivisten dokumentiert wurde.

Bei den israelischen Parlamentswahlen war Ben-Gvirs Partei erfolgreich

Jetzt werden die Dinge wirklich verdreht: Israel (das sich stolz als demokratisches Land präsentiert) nähert sich immer mehr einem fundamentalistisch-religiösen Land an, nicht unähnlich seinen arabischen fundamentalistischen Nachbarn. Der jüngste Beweis dafür ist, dass Itamar Ben-Gvir der neuen Regierung Netanjahu angehören wird. Bevor er in die Politik ging, war Itamar Ben-Gvir dafür bekannt, in seinem Wohnzimmer ein Porträt des israelisch-amerikanischen Terroristen Baruch Goldstein zu haben, der 1994 in Hebron 29 palästinensische muslimische Gläubige massakrierte und 125 weitere verletzte, was als „Massaker in der Höhle der Patriarchen“ bekannt wurde.

Er trat in die Politik ein, indem er sich der Jugendbewegung der Parteien Kach und Kahane Chai anschloss, die von der israelischen Regierung als terroristische Organisationen eingestuft und verboten wurden. Als er mit 18 Jahren in die israelischen Verteidigungsstreitkräfte einberufen wurde, wurde er aufgrund seines rechtsextremen politischen Hintergrunds vom Dienst befreit. Bei den israelischen Parlamentswahlen von 2022 hatte Ben-Gvirs Partei einen beispiellosen Erfolg: Sie konnte ihre Stimmenzahl mehr als verdoppeln und wurde damit die drittgrößte Partei in der 25. Knesset.

Kampf gegen den zunehmenden muslimischen Antisemitismus in Europa

Ein weiteres Zeichen für den gleichen Verfall: In einem Interview mit The Blaze sagte Netanjahu kürzlich, dass „der Antisemitismus eine neue, bösartige Form angenommen hat, weil es nicht in Mode ist, sich als Antisemit zu bezeichnen. Man sagt: ‚Nun, ich bin Antizionist.‘ Man sagt nicht einmal: ‚Ich bin gegen Israel.‘ Man sagt: ‚Ich bin Antizionist. Nun, ich bin nicht gegen die Juden, ich finde nur nicht, dass sie einen eigenen Staat haben sollten. So wie ich nicht gegen die Amerikaner bin, ich finde nur, dass du kein Amerikaner sein solltest.‘“

Wäre nicht ein viel passenderer Vergleich: „Ich bin nicht gegen die Palästinenser, ich bin nur nicht der Meinung, dass sie einen eigenen Staat haben sollten“? Das bringt uns zur Schlüsselfrage: Stellt die Kritik an der israelischen Besetzung des Westjordanlandes das Existenzrecht Israels in Abrede?

Hier wird es noch viel düsterer: Netanjahu rief 2019 zum „Kampf gegen den zunehmenden muslimischen und linken Antisemitismus in Europa auf, Stunden nachdem die Regierung einen Bericht veröffentlicht hatte, in dem es hieß, dass die Rechtsextremen die größte Bedrohung für Juden auf dem Kontinent darstellen“. Warum ignoriert Netanjahu den rechtsextremen Antisemitismus? Weil er sich auf ihn verlässt: Die westliche Neue Rechte ist in ihrem eigenen Land antisemitisch, unterstützt aber standhaft den Staat Israel als Barriere gegen eine muslimische Invasion. Der zionistische Antisemitismus ist heute eine Tatsache.

Wir haben heute im Westen zwei große, gegensätzliche ideologische Blöcke

Ähnliche Fälle gibt es heute zuhauf, bis hin zu Jaroslaw Kaczynski, dem Vorsitzenden der polnischen Regierungspartei PiS, der kürzlich behauptete, die niedrige Geburtenrate in Polen sei hauptsächlich auf den übermäßigen Alkoholkonsum junger Frauen zurückzuführen. Es liegt also nicht an den sozialen Verhältnissen, sondern einfach am Alkoholkonsum der Frauen. Als die „anständige“ liberale Demokratie noch vorherrschte, wiesen radikale Linke gerne darauf hin, dass dies nur eine Maske sei, hinter der sich die obszöne gewalttätige Wahrheit verberge. Jetzt bin ich versucht zu sagen: „Bringt uns bitte die Maske zurück!“

Leider ist dies alles nur eine Seite der Geschichte. Wir haben heute im Westen zwei große, gegensätzliche ideologische Blöcke. Die religiösen Neokonservativen (von Putin und Trump bis zum Iran) befürworten eine Rückkehr zu alten orthodoxen (christlichen oder muslimischen) Traditionen gegen die „satanistische“ postmoderne Dekadenz von LGBT+ und Transsexualität; ihre tatsächliche Politik ist jedoch voller barbarischer Obszönität und Gewalt.

„Rassismus in der Zeit der vielen ohne das Eine“

Auf der anderen Seite predigt die politisch korrekte liberale Linke uneingeschränkte Toleranz gegenüber allen Formen sexueller und ethnischer Identität; in ihrem Bestreben, diese Toleranz zu garantieren, braucht sie jedoch immer mehr Regeln der Annullierung und Regulierung, die ständige Angst und Spannung in dieses glückliche freizügige Universum bringen.

Diese Einschränkungen, die in gewisser Weise viel stärker sind als das väterliche Verbot, das den Wunsch nach Überschreitung hervorruft, kehren in der politisch korrekten Woke- oder Cancel-Kultur mit aller Macht zurück. Duane Rouselles Charakterisierung des Woken als „Rassismus in der Zeit der vielen ohne das Eine“ mag problematisch erscheinen, aber sie trifft den Kern der Sache: In fast genauem Gegensatz zum traditionellen Rassismus, der einen fremden Eindringling bekämpft, der eine Bedrohung für die Einheit des Einen darstellt (z. B. Einwanderer und Juden in unserer Nation), reagiert der Woke auf diejenigen, die im Verdacht stehen, alte Formen des Einen nicht wirklich aufzugeben („Patrioten“, Verfechter patriarchalischer Werte, Eurozentristen etc.).

In der „neuen Weltordnung“ der Woke-Klassifikationen sind alle sexuellen Orientierungen akzeptabel, mit einer Ausnahme: weiße Cis-Männer, die sich schuldig fühlen sollen, weil sie so sind, wie sie sind, weil sie sich „in ihrer Haut wohlfühlen“, während alle anderen (auch Cis-Frauen) so sein dürfen, wie sie (gefühlt) sind. Diese Haltung wird immer deutlicher in seltsamen Vorkommnissen, die sich überall um uns herum ereignen.

Nehmen wir den Fall des Gettysburg College, das angesichts der verständlichen, weit verbreiteten Gegenreaktionen eine für den 12. November 2022 geplante Veranstaltung für Menschen, die „weiße Cis-Männer satthaben“, verschoben hat. Diese Veranstaltung wäre vom Gender and Sexuality Resource Center als Teil eines Friedens- und Gerechtigkeitsprojekts für Oberstufenschüler ausgerichtet worden, und die Teilnehmer wurden aufgefordert, ihre Frustration über weiße „Männer, die sich in ihrer Haut wohlfühlen“, zu „malen und zu schreiben“. Wie erwartet, beschuldigten viele das College, Rassismus zu befürworten.

Inklusion, die zugleich Exklusion betreibt

Auf diese Weise lässt sich das Paradoxon erklären, dass in der Woke- und Cancel-Kultur die nichtbinäre Fluidität mit ihrem Gegenteil zusammenfällt. Die prestigeträchtige Ecole Normale Superieure in Paris debattiert derzeit über einen Vorschlag, in ihren Schlafsälen Korridore einzurichten, die ausschließlich für Personen reserviert sind, die sich für Mixity/Diversity (mixite choisie) als ihre sexuelle Identität entschieden haben, unter Ausschluss von Cis-Gender-Männern (Männer, deren persönliches Identitäts- und Geschlechtsempfinden mit ihrem Geburtsgeschlecht übereinstimmt).

Die vorgeschlagenen Regeln sind streng. So ist es beispielsweise Personen, die das Kriterium nicht erfüllen, untersagt, diese Korridore auch nur kurz zu durchqueren. Außerdem eröffnet der Vorschlag den Weg für weitere Einschränkungen: Wenn genügend Personen ihre Identität enger definieren, können sie einen Korridor nur für sich selbst reservieren. Man sollte drei Merkmale dieses Vorschlags beachten.

1.) Er schließt nur Cis-Gender-Männer aus, nicht aber Cis-Gender-Frauen.

2.) Er basiert nicht auf objektiven Klassifizierungskriterien, sondern nur auf subjektiver Selbstbezeichnung.

3.) Er fordert weitere klassifikatorische Unterteilungen und zeigt, wie all die Betonung von Plastizität, Wahlmöglichkeiten und Vielfalt in etwas endet, das man nur als neue Apartheid bezeichnen kann, ein Netzwerk von festen Identitäten.

Wokeism und Cancel Culture sind nicht weit verbreitet

Deshalb ist die „Woke“-Haltung das beste Beispiel dafür, wie Permissivität in ein universelles Verbot umschlägt: In einem politisch korrekten Regime weiß man nie, ob und wann jemand von uns für seine/ihre Taten oder Worte bestraft wird, die Kriterien sind unklar. Trotz ihres erklärten Widerstands gegen die neuen Formen der Barbarei nimmt die Woke Left voll und ganz daran teil, indem sie einen flachen Diskurs ohne Ironie fördert und praktiziert. Obwohl sie für Pluralismus eintritt und Unterschiede fördert, ist ihre subjektive Position der Äußerung – der Ort, von dem aus sie spricht – extrem autoritär, lässt keine Debatten zu und erzwingt Ausschlüsse, die oft auf willkürlichen Prämissen beruhen.

Bei all diesem Durcheinander sollten wir jedoch immer bedenken, dass Wokeism und Cancel Culture de facto auf die enge Welt der Akademiker (und bis zu einem gewissen Grad auch auf einige intellektuelle Berufe wie Journalisten) beschränkt sind, während sich die Gesellschaft insgesamt in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Die Cancel-Kultur mit ihrer impliziten Paranoia ist ein verzweifelter (und offensichtlich ineffizienter) Versuch, die tatsächlichen Probleme und Tragödien der LGBT+-Personen, die Gewalt und Ausgrenzung, denen sie permanent ausgesetzt sind, zu kompensieren. Die Cancel-Kultur und der Wokeism sind ein Rückzug in eine kulturelle Festung, einen pseudo-„sicheren Raum“, dessen diskursiver Fanatismus den Widerstand der Mehrheit gegen ihn intakt lässt und sogar verstärkt.

