So feiert das schlecht gelaunte Berlin den Tag des friedlichen Zusammenlebens

Dies ist die neue Folge der humoristischen Kolumne „Finde den Fehler“ von Anselm Neft. Dieser Text ist eine Glosse und beansprucht daher keinen Wahrheitsgehalt.

Seit 2018 feiert man am 16. Mai weltweit den Internationalen Tag des friedlichen Zusammenlebens. Gerade in Deutschland und vor allem in Berlin erfreut sich der von allen 193 UN-Nationen verabschiedete Tag großer Beliebtheit. Auch dieses Jahr sind in der Hauptstadt wieder viele tolle Aktionen und Events geplant.

Warum misstrauisch und aggressiv, wenn es sich wohlwollend und friedlich doch viel besser zusammenlebt? Zusammenhalt statt Konkurrenzkampf, Mit- statt Gegeneinander, freundliches „Hallo“ statt „Verpiss dich, Pfosten!“. Das ist die Idee hinter diesem schönen Internationalen Tag, den mindestens 60 Städte heute auf der ganzen Welt feierlich begehen. Die Initiative dazu stammt vom BMPPD (Bund muslimischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschland), der jahrelang für einen entsprechenden Tag warb, bis eine UN-Resolution grünes Licht gab.

Deutschlands größte Hackfleisch-Party

So ist eine der Aktionen auch das Hackepeter-Festival in Neukölln, bei dem Christen, Muslime, Juden und Richard-Dawkins-Gläubige gemeinsam die rohe Berliner Hackfleischspezialität genießen: mal koscher aus Rind, mal halal aus Chicken und mal aus ordentlich zerhäckseltem Schweinekadaver.

Zugereiste Rheinländer können ihre Mettigel mitbringen, Schnösel ihren Tatar und Veganer dürfen sich gehackt legen. Das Hackepeter-Festival konzentriert sich vor allem rund um den Hermannplatz und soll dieses Jahr mit einem großen Mett-Einander-Happening enden. Dabei können sich Menschen aus allen Kulturen nackt ausziehen und friedlich mit Hackepeter beschmieren.

Straßenverkehr mal anders

Auch im Straßenverkehr geht man heute aufeinander zu, anstatt ineinander reinzufahren. Auf den Straßen befestigte „Klimakleber“ der wirklich allerletzten Generation dürfen heute nicht angeschrien, geschlagen oder geerntet werden. Stattdessen schneidet man Klimaklebern heute liebevoll alternative Frisuren und macht sie mit diversen Dressings, Rohkost oder Resten vom Hackepeter-Festival zu schmackhaft aussehenden Salatköpfen an. Die Challenge „Unser Lauch soll schöner werden“ prämiert auf Instagram die schönsten Bilder geschmückter Klimakleber (m/w/d) und trägt so zum friedlichen Miteinander von Dumm und Dümmer, Jung und Alt, Umweltbewusst und FDP bei.

Linke und Rechte geben sich friedlich

Linksextreme haben zugesagt, heute keine Autos in Brand zu stecken, sondern stattdessen zu waschen (Autos und vielleicht sogar sich selbst). Auch wollen sie nicht mit Pflastersteinen werfen, sondern weichgekochte Nudelreste aus der Volxküche als Wurfgeschosse nutzen.

Ausdrücke wie „Bullenschwein“ oder „Nazi“ werden heute ganztags durch „Herr Wachtmeister“ und „Björn“ ersetzt. Rechtsextreme wiederum wollen heute niemanden verprügeln, sondern bieten „free hugs“ auf ausgesuchten Plätzen von Spandau bis Marzahn an. Dabei sollen nicht nur willige Passanten liebevoll umarmt werden.

Ein Feiertag, der Schule machen könnte

Am Internationalen Tag des friedlichen Miteinanders tauschen Immobilienspekulanten und Arbeitslose Wohnungen, alte weiße Männer und junge schwarze Frauen Adressen und Julian Reichelt und Benjamin von Stuckrad-Barre gemeinsame Erinnerungen aus.

Alles ist ein bisschen zugewandter und freundlicher. Gräben werden überbrückt und Kinder erleben Erwachsene endlich einmal wirklich als Vorbilder. Fast schade, dass morgen dann wieder alles vorbei ist. Aber bestimmt ist in Neukölln noch Hackepeter übrig.

