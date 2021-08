Berlin - Zu Beginn des Jahres ließ eine Stellenausschreibung aufhorchen: Da suchte Queen Elizabeth II. einen neuen Mitarbeiter, der unter anderem für ihren Instagram-Auftritt zuständig sein sollte. Bilder posten für die Monarchie, damit sollte ein Jahresverdienst von 27.000 Pfund (etwa 30.000 Euro) verbunden sein, „plus zusätzliche Leistungen“, wie auf der Seite theroyalhousehold immer noch zu lesen ist.

Der „Kommunikationsassistent“ der Queen soll sich um die Social-Media-Kanäle der Königsfamilie kümmern und ein „kreatives Flair“ sowie ein „Auge für Design“ mitbringen. Wir dürfen davon ausgehen, dass es in den meisten Königshäusern so läuft, schließlich sind moderne Monarchien kaum mehr als Dienstleister. Ihren Auftraggebern, dem demokratischen Souverän, sind sie mit Show und Charity zu Diensten.

Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Schauen wir doch mal, wie sich die Hochwohlgeborenen so machen.

1. Die Vollprofis

Die britischen Royals bezeichnen sich als „Firma“, zumindest der engere Familienkreis, der jeden Tag sein dicht gedrängtes Programm absolviert. Die durchlauchte Herrschaft bietet mit ihren Skandalen zwar auch ein mitunter sehr kurzweiliges Unterhaltungsprogramm, führt ansonsten aber eine Art Charity-Unternehmen – rettet das Weltklima, besucht Corona-Kranke usw. In den sozialen Netzwerken, vornehmlich auf Instagram, verfahren die Briten ebenfalls sehr professionell, nämlich arbeitsteilig. Die Firma bietet für jeden Geschmack etwas: Queen Elizabeth II. viel staatstragendes Lametta und Prinz William und Herzogin Kate eine eher herzliche, nahbare Lockerheit. Dass Thronfolger Charles und seine Camilla daneben altbacken bis belanglos erscheinen, rundet das schöne Bild ab. Hier fehlt nichts.

2. Die Arbeitsamen

Instagram, no gracias: Die spanischen Royals verwehren sich der polierten Bilderwelt des schönen Scheins. Als soziales Netzwerk wird das textlastige Twitter bemüht, um ja nicht dem Verdacht anheimzufallen, man stelle den Glamour über die königlichen Pflichten. Und so wird fleißig begleitet, wie Staatsoberhaupt Felipe VI. seinen Terminkalender abarbeitet: Sportler beglückwünschen, Naturparks besuchen, Gespräche mit dem Ministerpräsidenten im Marivent-Palast ... Selbst im Sommerurlaub ist das Programm so eng getaktet, dass kaum Zeit zum Luftholen bleibt. Sieht so aus, als müsse sich die von Korruptionsvorwürfen gegen Altkönig Juan Carlos geplagte Monarchie hier fortwährend ihrer Seriosität versichern. Meist ist nur Felipe zu sehen, Letizia und die Töchter bleiben Beiwerk – ein Macho-Account allererster Güte.

Despacho del Rey con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de Marivent.

Despacho del Rey con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de Marivent.

➡️https://t.co/Mm3jtJCbGQ pic.twitter.com/UKv0CpA5RX — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 3, 2021

3. Die Langweiler

Bei den belgischen Königs herrscht auf Instagram edle Tristesse, ihr Account hat knapp 91.000 Follower – zum Vergleich: Dem von William und Kate folgen 13 Millionen. Die Belgier verfügen noch über eine ordentlich geführte, also akkurate, aber nicht sonderlich spektakuläre Website. Von Unterhaltung, Kurzweil oder ein wenig Lächeln findet sich weder hier noch dort auch nur die geringste Spur. Stattdessen pflastern sie Instagram mit Schlossansichten, von innen und außen, schönen Gärten, feinen Interieurs. Es gibt auch Bilder von König Philippe und Königin Mathilde, ihrer wehrdienstleistenden Tochter Elisabeth, ihrem gerade volljährig gewordenen Sohn Gabriel … Puh! Das ist Social Media am Nullpunkt, ein Protokoll militanter Gediegenheit oder aggressiver Einfalt. Das Konto @belgianroyalpalace gehört offenbar jemandem, der mal gehört hat, dass man heute so etwas hat, aber nicht weiß, warum und wozu.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Belgian Royal Palace (@belgianroyalpalace)

4. Die Underperformer

Das dänische Königshaus ist ein Social-Media-Spätzünder. Vom Mai 2016 datiert der erste offizielle Instagram-Beitrag – ein Foto der seit 1972 regierenden Königin Margrethe II., die sich vor einem ölgemalten, goldgerahmten Schinken präsentiert. So weit, so einfallslos. Seither überlässt die Monarchin die Bühne oft ihrem ältesten Sohn Frederik und vor allem dessen Gattin Mary, der volksnahen, beliebten Vorzeige-Prinzessin. Unnötig zu erwähnen, dass die Australierin stets lächelt, tipptopp angezogen und perfekt frisiert ist. Dazu Impressionen der vier liebreizenden Kinder – es ist zu viel der sterilen Perfektion. Wir fragen uns: Wo sind der Witz und der Charme, die die unkonventionelle Monarchin Margrethe ausmachen? Und wer retuschiert ihr auf Instagram die Zigaretten weg? Da muss was faul sein im Staate Dänemark.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

5. Die Modernen

Von Steifigkeit und protokollarischer Hörigkeit ist auch der offizielle Account der schwedischen Königsfamilie geprägt. 500.000 Abonnenten verfolgen auf Instagram, wie Carl Gustaf Bänder durchschneidet, Königin Silvia sich nach den Pandemievorkehrungen in der Provinz erkundigt und Kronprinzessin Victoria einem Eisläufer einen Preis überreicht. Gähn! Wechseln wir doch lieber mal rüber zu Prinz Carl Philip und seiner Sofia, die unter ihrem Account „Prinsparet“ immerhin auch mal ein Selfie aus dem Auto springen lassen oder Familienbilder von irdischen Tätigkeiten wie Radfahren und Am-See-auf-einer-Decke-Sitzen. So viel sympathische Bodenhaftung wird von 285.000 Followern honoriert. Die beiden können sich sogar Sonnenblumen ins Haar flechten, auch posten sie mal Comics und bunte Kindersocken. So kann’s gehen!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Prinsparet (@prinsparet)

6. Die Werbebotschafter

Die Niederländer sind seit jeher gute Kaufleute. Tulpen, Käse und Oranje: König Willem-Alexander und seine Königin Maxima halten sich nicht lange mit gefühligen oder sonst wie unterhaltsamen Themen auf, wenn sie ihren Insta-Account bestücken. Sie wollen einfach etwas verkaufen und machen Werbung – für ihr Land. Das ist eine klare, sehr nüchterne Botschaft, etwas unterkühlt vielleicht, aber über jeden Zweifel erhaben. Das Königspaar und seine Familie machen gute Stimmung, sehen immer gut gelaunt aus, sind manchmal etwas vornehmer, dann wieder ganz leger unterwegs, preisen die Qualität holländischer Produkte, Sportler oder Künstler. Maxima setzt sich schon mal hinter das Steuer eines Lkw, Willem-Alexander besucht eine funky Hightech-Schmiede … Mit den niederländischen Royals in der Werbeendlosschleife.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Koninklijk Huis (@koninklijkhuis)

7. Die Verkopften

Geben sich andere Königshäuser wenigstens noch der Anstrengung hin, ihre Social-Media-Impressionen in eine Umgebung einzubetten – Schlösser, Gärten, Militärparaden –, sind auf dem norwegischen Royal-Instagram-Acccount „Det Norske Kongehuset“ eigentlich nur Köpfe zu sehen. Nichts gegen Mette-Marit und Haakon, aber ein bisschen mehr Glamour könnte den kühlen Skandinaviern nicht schaden, wo doch eh schon so wenig die Sonne scheint. Von König Harald und Gattin Sonja ist auch nichts weiter Überraschendes zu sehen. Wer die düstere Polarnacht überstehen will, dem bleibt nur der Besuch des royalen YouTube-Kanals. Dort immerhin gibt es Bewegtbilder und Sprache, zudem macht sich das gülden-blonde Haar der Kronprinzessin sehr apart im Lichte der Videokamera. Mehr dürfen Sie aber auch nicht erwarten, bitte schön!