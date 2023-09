So war es bei der Buchpremiere von Paulita Pappels „Pornopositiv“: Anleitung zum Pornogucken

Der 400 Plätze umfassende Saal ist voll zur Buchpremiere im Heimathafen Neukölln. Im Publikum überwiegen Pärchen zwischen 30 und 50. Frauen in Seidenblusen und Jogginghosen sitzen neben ihren hipsterbärtigen Partnern und nippen an Weißwein. Es wird zustimmend geraunt, wohlwollend applaudiert, und bei einem Quiz recken sich Arme in die Höhe. Wer schaut regelmäßig Pornos? Wer tut dies sogar im Kino, wer spricht mit Freunden über dieses Thema?

Paulita Pappel ist schwarz gekleidet, sie spricht mit tiefer, rauchig-sexy Stimme, ist sympathisch, witzig, souverän. Sie denkt schnell, alles an ihr überzeugt im Gespräch mit Catrin Altzschner, der Podcast-Moderatorin von „Intimbereich“, über ihr Buch. Altzschner taugt als Antagonistin – sie repräsentiert von Stimmlage, Körperhaltung bis hin zu Plappern und Kichern die unsicher-verklemmte Gesellschaft, manchmal so sehr, dass es weh tut. Pappel reagiert freundlich auf jede noch so umständliche Einleitung: „Voll die gute Frage!“

Auf den Punkt hingegen sind die Fragen, die Pappel in den Raum stellt: Warum erweckt Pornografie in uns so viele intensive Emotionen? Warum fühlen sich viele davon angegriffen? Und was hat die katholische Kirche immer noch mit unserer Sexualmoral zu tun?

Paulita Pappel – das ist ein „Pornoname“, wie sie eingangs ihres Buches erläutert – ist Jahrgang 1987, wuchs in Spanien auf und floh dann nach Berlin, um sich sexuell auszuleben. Unter diesem Pseudonym arbeitete sie während ihres Studiums der Literaturwissenschaften als Pornodarstellerin. Heute steht sie eher hinter der Kamera, ist Pornoproduzentin und -regisseurin, die in ihren Pornos Sexfantasien inszeniert. Zudem hat sie die Amateur-Pornoseite Lustery entwickelt, auf der Paare ihre Sex-Videos teilen können, und die Porno-Produktionsfirma HardWerk gegründet.

In ihrem Buch schichtet sie Argument für Argument eine Mauer auf gegen Sexismus, Bigotterie und die immer noch vorherrschende Sexualmoral des 18. Jahrhunderts. Und reißt Bretter von Köpfen, um freie Sicht zu schaffen für sexuelle Aufklärung, gerechte Arbeitsbedingungen, ungezügelte Fantasien, Vielfalt, Kunst und Unterhaltung.

Paulita Pappel ist witzig und souverän.

Paulita Pappels Ziel ist nichts weniger als eine neue Sexualethik

Sie beginnt mit einer Bestandsaufnahme. Wir alle (oder fast alle) schauen Pornos. Dabei verinnerlicht schauen Angst und Scham über unsere Schultern. Pappels Ziel ist nichts weniger als eine neue Sexualethik. Was wir dafür brauchen, ist ein Hinterfragen der Grundsätze unserer Kommunikation rund um Sex. „Wir müssen eine Sprache entwickeln, neue Skripte schaffen, um Menschen mit dem nötigen Werkzeug auszustatten, damit sie Einvernehmen praktizieren, ihre Sexualitäten erforschen und genießen können.“ Gängige Liebesfilme sind Anballungen von Klischees; sie helfen niemandem bei einer respektvollen sexuellen Begegnung auf Augenhöhe.

Paulita Pappel holt mit einigen grundlegenden Bemerkungen zur Funktion von Monogamie und Ehe, Eifersucht und Besitzanspruch aus und kommt sodann zur Scham als anerzogenem Gefühl. Wenn unser Körper, oder das Abbild davon, gegen unseren Willen öffentlich zur Schau gestellt wird, wird er zum Objekt, über das wir selbst nicht mehr bestimmen können. Gerade in der feministischen Tradition wird Pornografie verurteilt, weil sie Frauen objektifiziere. Dass Frauen sich zur Schau stellen wollen könnten, erscheint diesen Oldschool-Feministinnen – meist weiß und bürgerlich – unvorstellbar. Als könnten Frauen keinen Spaß am Sex haben oder daran, ihren Körper nackt zu zelebrieren. Pappel nennt dies zu Recht genau so eine destruktive patriarchalische Vorstellung wie die, dass Frauen nur in einem emotionalen Kontext sexuell werden können. Pornografie und Prostitution sind keine Erfindungen des Patriarchats, es ist die gesellschaftliche Einstellung zu Sex, die in Pornos zum Ausdruck kommt.

Paulita Pappel beschäftigt sich mit altersgerechter Pornografie für Jugendliche und zieht Vergleiche zu Videospielen, denen ebenso das Verderben der Jugend angelastet wird, obwohl alle wissen, dass ein Konsum gar nicht verhindert werden kann. Warum also nicht lieber einen bewussten Konsum ermöglichen und als Option zur sexuellen Aufklärung nutzen? Sie zieht weiter Parallelen zur Musikindustrie, die ebenso wie die Pornoindustrie mit Piraterie und Urheberrechtsverletzungen zu kämpfen hatte, aber anders als die Pornobranche mit legalen Mitteln dagegen kämpfen kann. Ein ethischer Konsum von Pornografie ohne gleichzeitige Zahlungsbereitschaft – wie absurd das ist, wird bei Paulita Pappel sehr deutlich. Auch die Kirche bekommt ihr Fett weg, die Studien zur Schädlichkeit von Pornokonsum finanziert, sowie das derzeitige Pornografiestrafrecht, welches Strafbarkeitsgrenzen „an der aktuellen Sexualmoral entlangzieht“ und sich einer Definition dessen entzieht, was eigentlich „gute“ Pornografie ist. Der Begriff „Kinderpornografie“ ist dafür ein deprimierendes Beispiel: Es geht ja hierbei gar nicht um Pornografie im Sinne der einvernehmlichen, spielerischen Darstellung von Sex, sondern schlicht um Missbrauch nicht konsensfähiger Menschen.

Sex-Fantasien lassen sich nicht unterdrücken

Im Gegensatz zum PorNo früherer Feministengenerationen plädiert sie für ein Yes zu Porn. Die feministische Pornobewegung stellt klar: „Keine Sexpraktiken sind an sich sexistisch oder frauenverachtend. Sexpraktiken können Menschen nicht verachten, nur Menschen können andere Menschen verachten. Es geht um Selbstbestimmung: Kein Sexakt ist an sich gewaltvoll, ein Mangel an Einvernehmen ist es.“ Fantasien lassen sich nicht unterdrücken und das sollte auch niemand tun – es ist bekanntlich ungesund. Das Begehren auszuleben, das ist nicht bei jeder Fantasie möglich. Und hier kann ethische Pornografie helfen – auch wenn das eigentliche Ziel sein sollte, „ethische Pornos“ dadurch zu einem redundanten Begriff zu machen, dass es unethische Pornos nicht mehr gibt. Wie das zu bewerkstelligen sein kann, dafür hat Paulita Pappel konkrete Vorschläge.

Auf 177 Seiten führt Paulita Pappel viele kluge und gut nachvollziehbare Gedanken ins Feld. Ihr Buch ist an keiner Stelle langweilig und angenehm explizit, ohne – kleiner Scherz – pornografisch zu sein. Begriffe wie SSC; RACK, Kink oder Gewaltpornografie werden ebenso erläutert wie die Gesetzeslage. Es gibt eine Anleitung zu Pornogucken sowie ein Verzeichnis ethischer Pornoseiten und ausführliche Anhänge mit Quellen und Erläuterungen.

Ein wenig zu kurz kommt eine weitere Exitstrategie aus dem Dilemma zwischen Konsumbedürfnis und ethischen Bedenken. Bei verbaler oder gezeichneter Pornografie, bei Sex-Comics, Manga, Anime oder 3D-Porn, ist ein Missbrauch „echter“ Menschen – ausgenommen die eventuell unterbezahlten Zeichner oder Animateure – ausgeschlossen. Für alle, die auf Darstellung „echter“ Kopulationsszenen nicht verzichten wollen, dabei aber Bauchschmerzen haben, sei Paulita Pappels Buch als Diskussionsgrundlage und Lösungsstrategie empfohlen.

Die Pornopositiv-Aktivistin – oder Pornopositiv-Apostelin, zu der sie sich mit verschmitztem Seitenhieb auf die katholische Kirche selbst ernannte – erfreut bei ihrer Lesung auch mit pragmatischen Ansätzen. „Aber es ist so schwierig!“, jammert Catrin Altzschner. Darf ich denn jetzt noch einen kurzen Rock anziehen, oder bediene ich damit den „male gaze“, reproduziere patriarchale Klischees? Müsse Sex nicht besser geheim und verschämt sein, damit es aufregend bleibt? „Manchmal muss man sagen: Ist egal!“, sagt Paulita Pappel. Manchmal müsse man die Lage annehmen und einfach entscheiden, was man daraus macht. Nur so sei man handlungsfähig.