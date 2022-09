Sofia Coppola verfilmt Priscilla Presleys Memoiren US-Regisseurin Sofia Coppola will die Geschichte der Elvis-Presley-Witwe auf die Leinwand bringen. Die Besetzung der Hauptrollen steht bereits fest. dpa

ARCHIV - Die US-amerikanischer Regisseurin Sofia Coppola erhielt 2004 für «Lost in Translation» einen Oscar. Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa

Los Angeles -Mit dem geplanten Film „Priscilla“ will die US-Regisseurin Sofia Coppola (51, „Lost in Translation“, „On the Rocks“) die Geschichte von Priscilla und Elvis Presley auf die Leinwand bringen. Die US-Produktionsgesellschaft A24 gab das Projekt bekannt. Vorlage sind die 1985 veröffentlichten Memoiren („Elvis and Me“) von Priscilla Presley, die von 1967 bis 1973 mit dem King of Rock'n'Roll verheiratet war. Die heute 77-Jährige machte sich später als Schauspielerin („Dallas“, „Die nackte Kanone“) einen Namen.