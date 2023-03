Der nun wieder zugängliche Trailer ist unglaublich. „Houellebecq ist sehr gut im Bett“, so der Regisseur. Und der Autor: Er sei deprimiert und betrunken gewesen.

Houellebecq in leidenschaftlicher Umarmung mit einer jungen Frau im Trailer zu „Kirac 27“

Screenshot/Youtube/Kirac

Es klingt unglaublich, ist aber wahr: Der berühmteste französische Schriftsteller Michel Houellebecq hat in einem Erotik-Film mitgespielt, hat es bereut, wollte dessen Veröffentlichung verbieten lassen und ist am Dienstagnachmittag vor einem Amsterdamer Gericht mit diesem Ansinnen gescheitert.

„Er ist sehr gut im Bett“, sagte der niederländische Filmemacher Stefan Ruitenbeek, Regisseur des Films und Mitglied des niederländischen Künstlerkollektivs Kirac (Keeping It Real Art) nach dem Dreh in einem Interview mit der Zeitschrift Vice über den 67 Jahre alten Schriftsteller, bekannt für Romane wie „Vernichten“ oder „Serotonin“, Kandidat für den Literaturnobelpreis.

Der Trailer von „Kirac 27“, im Januar veröffentlicht, wurde nach der Klage gesperrt und war am Mittwoch wieder zugänglich. Man sieht Houellebecq erst oben ohne in einem Bett sitzen, ein Pflaster auf der Brust, rauchend, dann in einem schwarzen Schlafanzug.

Er liegt im Bett, wahrscheinlich in einem Hotelzimmer, neben ihm eine junge Frau in einem leichten Nachthemd. Sie rollen zueinander, küssen sich und es wirkt leidenschaftlich, Houellebecq schlingt die Arme um die junge Frau, streichelt sie, an einer Hand sieht man den Ehering.

Aus dem Off erklärt der Regisseur, Houellebecq und seine Frau hätten einen Urlaub in Marokko geplant gehabt, seine Frau, die aus Schanghai stammende Qianyun Lysis Li, die auch kurz im Trailer zu sehen ist, hätte einen vollen Monat damit verbracht, noch von Frankreich aus Prostituierte klarzumachen.

Dann aber hätten sie aus Angst, von islamistischen Extremisten gekidnappt zu werden, von der Reise Abstand genommen. Ob hier die Grenze zwischen Realität und Kunst verschwimmt? Wer weiß es schon so genau.

Genug Frauen, die aus Neugier mit Houellebecq schlafen würden

Und weiter heißt es aus dem Off: Er, Ruitenbeek, habe Houellebecq damals mit den Worten aufgemuntert, in Amsterdam gebe es genug Frauen, die aus Neugier mit ihm, dem berühmten Autor, schlafen würden. Er würde alles arrangieren, wenn er nur filmen dürfe.

Dass der Film seinen Ruf beschädigen würde, wie Houllebecq befürchtete und was ihn zu der Klage bewog – es leuchtet aufgrund des Trailers jedenfalls ein.

Vor Gericht behauptete der Schriftsteller, er sei deprimiert gewesen, als er an dem Film mitarbeitete. Er sei müde und betrunken gewesen, als er den Vertrag unterzeichnete. Das berichtet die niederländische Zeitung NRC. Er hätte nicht gewusst, „worauf er sich einlässt“.

Ruitenbeek dagegen behauptete, Houellebecq habe in voller Kenntnis der Sachlage seine Zustimmung zum Film gegeben. Und der Richter: „Es ist unverständlich, warum Houellebecq bei den Filmaufnahmen mitgemacht hat, wenn er den Vertrag wirklich problematisch fand.“ Er wies nicht nur Houellebecqs Klage ab, sondern verurteilte ihn laut AFP auch noch zur Übernahme von Kosten in Höhe von 1393 Euro.