Sohn von Sängerin Tina Turner gestorben Sängerin Tina Turner trauert um ihren Sohn. Ronnie Turner wurde nur 62 Jahre alt. dpa

Los Angeles -Ronnie Turner, Sohn von Rock-Ikone Tina Turner (83), ist in Kalifornien gestorben. „Ronnie, du hast die Welt viel zu früh verlassen. In Trauer schließe ich meine Augen und denke an dich, mein geliebter Sohn“, schrieb Tina Turner am Freitag bei Instagram.