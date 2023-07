Sol Gabetta und die Staatskapelle Berlin: Musik auf Welt-Niveau

Das Sommerkonzert der Staatskapelle Berlin am Samstag in der Staatsoper Unter den Linden sah die Staatskapelle als ein Orchester von Weltrang. Das Programm war schwierig, fernab jeder Oper-Routine, für jedes Symphonieorchester eine Herausforderung: Eine vom Dirigenten des Abends, Edward Gardner, arrangierte Suite von Benjamin Brittens „The Prince of the Pagodas“ und Béla Bartóks Suite vom Wunderbaren Mandarin sind Werke, die kaum ein Ensemble im Repertoire hat. Doch die Staatskapelle lieferte packende, perfekte Wiedergaben, in denen jede einzelne Instrumentengruppe in Hochform spielte – erstaunlich, am Ende einer lange und anstrengenden Saison. Allerdings war die Saison für die Staatskapelle so etwas wie eine Zeitenwende. Der Abschied nach vielen Jahren mit Daniel Barenboim, der dieses Orchester geformt hat, und die triumphalen Erfolge mit Wagners Ring haben das Orchester selbstbewusst gemacht. Die Musiker spüren, dass sie das Zeug zur musikalischen Champions League haben. Sie spielen nämlich mehr als nur die Noten, was vor allem bei Bartók auch dank des blitzsauberen Dirigats von Gardner zu einem überragenden Ergebnis führte: Die Staatskapelle malte ein Tongemälde, bei dem man die flirrende Stadt sah, in der der unheimlich chinesische Prinz um eine Prostituierte kämpft, seine Widersacher ermordet und erst sterben kann, als er in den Armen des Mädchens landet. Die Staatskapelle zeigte, wie brillant die Kombination aus Opernorchester und Konzertorchester sein kann, und wie wichtig es ist, dass das Orchester beides praktiziert. Auf ähnlichem Niveau in beiden Ligen dürften derzeit nur die Wiener Philharmoniker spielen.

Das hohe Niveau dürften die Musiker der Staatsoper an diesem Abend vermutlich auch deswegen erreicht haben, weil sie zu Beginn des Konzerts gemeinsame mit Sol Gabetta Edward Elgars Cello-Konzert interpretierten. Sol Gabetta forderte die Exzellenz der Orchestermusiker heraus, weil sie Elgars Werk mit einer stupenden Technik spielte, die aber nicht Selbstzweck oder eitles Virtuosentum ist. Ihre meisterhafte Technik ist das Vehikel, um Musik in Emotion zu verwandeln. Die Musik lebt daher aus sich selbst heraus, zum Leben erweckt von einer intellektuellen Künstlerin, die genau kalkuliert hat, wie aus ein paar schwarz-weißen Notenzeilen eine ganze Welt voller Farben und Nuancen wird. Die vielen unterschiedlichen Elemente des Konzerts verbindet So Gabetta so gut, dass es nicht zerfällt, sondern ein großer Bogen wird. Die Staatskapelle steigt auf diese Höchstleistung ein und verschmilzt mit der Solistin zu einem Klangraum, in dem es viele Schattierungen gibt, vom unbändigen Drive bis zur kühlen Andacht. Als Zugabe spielte und sang Sol Gabetta das Stück „Dolcissimo“ des lettischen Komponisten Pēteris Vasks. In der Wiedergabe des von Gabetta schon des Öfteren aufgeführten Stückes verschmolz die Singstimme Gabettas mit dem Cello zu einer melancholisch-baltischen Weißen Nacht. Es gab, völlig zu Recht, frenetischen Applaus vom sehr konzentrierten Publikum in der Staatsoper.