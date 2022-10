Soll ich zu meiner Frau lieber ehrlich oder nett sein?

Andreas, 42: Der Beruf meiner Frau bringt öffentliche Auftritte als Rednerin mit sich. Manchmal bin ich dazu eingeladen und finde sie auf der Bühne etwas ungelenk. Wenn sie mich fragt, wie sie war, soll ich die Wahrheit sagen oder sie motivieren?

Lieber Andreas, meine Frau und ich haben vor vielen Jahren einen Standard-Latein Tanzkurs besucht. Dort waren etwa zwölf Paare, alles Anfänger und eher mittelmäßig talentiert. Jedes dieser Paare hat den Tanzkurs mindestens einmal leise zischend oder lauter streitend verlassen, sehr uneins über das gemeinsam Getanzte. Meine Frau und ich natürlich auch. Auch schien es mir, dass es sich mit den anderen Damen bei weitem einfacher tanzen ließ. Die waren einfach geschmeidiger und nahmen meine Führungsimpulse viel selbstverständlicher auf. Fand ich zumindest. Vielleicht war ich auch einfach lockerer und selbstbewusster und konnte damit auch besser führen. Meiner Frau ging es genauso; die anderen Männer waren taktsicherer und gaben einfach klarere Signale. Vielleicht war sie auch ein bisschen lockerer und selbstbewusster und konnte sich damit besser führen lassen. Wer weiß?

Sind Ihnen die Fehler ihrer Frau peinlich?

Damit sind wir schon mittendrin im Beziehungsdschungel. Wenn es nah wird, gelten andere Regeln. So selbstverständlich und schön, wie unsere Frauen im Restaurant von unserem Essen kosten („Ich muss doch mal sehen, ob deins vielleicht die bessere Wahl gewesen wäre?“), so gefährlich nah kommen wir uns schon mit kleinen Aussagen über den anderen. In „Du hast da einen Fleck auf der Hose“ können wir schon unsere ganzen Zweifel, wirklich gewollt zu sein, finden – wenn wir es drauf anlegen. Wir sind eben die nahe und wichtige Nummer eins. Und das soll auch sein, sonst wäre es ja keine Liebesbeziehung. Wir hören in allem, was der Partner sagt, nicht nur den Sachinhalt (Fleck), sondern immer auch, ob es gerade schön mit uns beiden ist.

Ein Fleck ist nur eine kleine Sache. Der eigenen Frau zu sagen, sie sei auf der Bühne etwas ungelenk, kann eine größere Herausforderung sein. Je nachdem, wie Sie es sagen, kann es eine große Hilfe sein oder als harsche Kritik empfunden werden. Ich empfehle Ihnen, sich über Ihre eigenen Gefühle dazu klar zu werden. Sagen Sie es aus reinem Herzen, weil Sie Ihre Frau unterstützen wollen? Ist es Ihnen als Partner unangenehm, dass Ihre Frau da etwas nicht so gut kann? Haben Sie Sorge, dass Ihre Frau Sie falsch versteht? Meist ist es eine Mischung aus allem. Probieren Sie es aus. Sie werden sich dadurch ein Stück näherkommen.