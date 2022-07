Birgit, 40: Liebe Frau Höfler, ich bin zunehmend genervt davon, dass mein Freund mir ständig in meine Outfits reinredet. Eigentlich alles, was meine Figur nicht betont, kritisiert er, am liebsten wäre es ihm, wenn ich jeden Tag hohe Schuhe und enge Kleider tragen würde. Ich habe bei seinen Outfits zwar auch Präferenzen, würde ihm da aber nie so dominant reinreden. Trotzdem will ich ihm aber auch gefallen. Wie kann man das lösen?

Hallo Birgit, ich verstehe, dass Sie hin und her gerissen sind. Sie möchten Ihrem Freund gefallen und gerne die Kleidung tragen, in der Sie sich wohlfühlen und die zu Ihnen passt.

Viele Menschen haben Ideen, welche Kleidung ihrem Partner besonders gut steht und es gibt mit Sicherheit auch einige unter uns, die gerne etwas an dem Stil des anderen ändern möchten. Nicht selten höre ich zum Bespiel von Partnerschaften, in welchen eine Person der anderen Kleidung kauft, Vorschläge macht, was eventuell ihr besser stehen könnte und was in ihren Augen weniger gut aussieht. Wenn das für beide Seiten gut funktioniert und sie Spaß daran haben, dann kann man das durchaus so machen.

Schwierig wird es für mein Empfinden dann, wenn ungefragt kommentiert und Kritik herablassend formuliert wird. Jetzt frage ich mich, was denn bei Ihnen zu Hause passiert, wenn Sie nicht das tragen, was er sich vorstellt, und was macht es mit Ihnen, wenn er Sie kritisiert? Um etwas genauer zu werden: Ist seine Art Kritik zu äußern so beeindruckend, dass Sie besser seine Vorstellungen umsetzen, oder ist Kritik an sich für Sie selbst nur schwer zu ertragen? Wie verhält es sich mit Kritik in anderen Bereichen Ihrer Partnerschaft, ist diese erlaubt und muss unbedingt einem Wunsch des anderen nachgeben werden?

Das Gesagte sollte bleiben, was es ist: eine Meinung

Um Ihnen einen ganz konkreten Rat geben zu können, weiß ich zu wenig über die Dynamik in Ihrer Beziehung. Das bedeutet, ich kann Ihnen an dieser Stelle nur meine Meinung und meine Haltung zu dem, was ich bisher von Ihrem Problem verstanden habe, anbieten. Zunächst denke ich, könnte ein Feedback zu der Art und Weise, wie Ihr Freund Kritik zu äußern scheint, hilfreich sein. Für mich z.B. wäre wichtig, dass ich nach einer Meinung zu dem, was ich trage, explizit gefragt habe, oder dass die andere Person fragt, ob ein Kommentar zu dieser gewünscht ist. Dieses sollte freundlich formuliert werden und nicht abwertend wirken. Und dann sollte das Gesagte das bleiben, was es ist: eine Meinung. Jetzt habe ich die Wahl, etwas daran zu ändern oder nicht. Wie ich mich entscheide, sollte keine nachhaltige Auswirkung auf meine Beziehung haben.

Wenn nun wiederholt mein Kleidungsstil kritisiert wird, wäre es interessant herauszufinden, um was es eigentlich genau geht. Hat die Person, mit der ich eine Beziehung führe, vielleicht bestimmte Sorgen oder Befürchtungen dazu? Dann ist ein Gespräch über diese sicherlich hilfreich. Geht es aber allein darum, dass es für den anderen vergnüglich ist, mich in Kleidung zu sehen, die gefällt, in der ich mich aber nicht wohlfühle oder die nicht meinen Geschmack trifft, wäre ich nicht bereit, diesem Wunsch immer nachzukommen. Eventuell könnte dann über Kompromisse gesprochen werden, also wann und unter welchen Umständen z.B. Ihr Freund sich Ihr Outfit mit aussuchen darf und an den anderen Tagen Sie selbst entscheiden, was Sie anziehen. Eine Austausch darüber, wie Sie diese Situationen mit Ihrem Partner empfinden, könnte hilfreich sein. Vielleicht ist ihm noch gar nicht ausreichend bewusst, was sein Verhalten in Ihnen auslöst.