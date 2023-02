„Sonne und Beton“ - Roman von Felix Lobrecht verfilmt Seinen Podcast kennen viele Leute: Comedian Felix Lobrecht ist in der Berliner Gropiusstadt aufgewachsen und erzählt davon im Roman „Sonne und Beton“. Nun ko... Oliwia Nowakowska und Julia Kilian , dpa

Comedian Felix Lobrecht war bei der Verfilmung seines gleichnamigen Buchs wichtig, dass die Dialoge authentisch sind. Jörg Carstensen/dpa

Berlin -„Mann, is dein Ernst? Lass mich doch mal rein jetzt, Alter. Ich bin seit vier Jahren auf dieser bekackten Schule.“ Lukas steht vor dem Gebäude, aber die Sicherheitsleute lassen ihn nicht aufs Gelände, weil er seinen Ausweis vergessen hat. Also schwänzt er kurzerhand und gerät bald in eine Schlägerei, die fatale Folgen haben wird. Mit dieser Szene beginnt Felix Lobrechts Roman „Sonne und Beton“. Es ist die Geschichte von vier Jungs, die im Berliner Süden aufwachsen, in der Neuköllner Gropiusstadt.