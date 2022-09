Sparkassenstiftung: Förderung für Umgang mit DDR-Kunst 33 Jahre nach dem Mauerfall diskutieren Fachleute in Neubrandenburg über einen differenzierteren Umgang mit DDR-Kunst. Dazu gehören auch Debatten um Denkmäle... dpa

Neubrandenburg -Denkmalschützer und Kommunen in Ostdeutschland können beim Schutz von Kunst aus DDR-Zeiten auf die Hilfe der Ostdeutschen Sparkassenstiftung (Berlin) bauen. Wie Geschäftsführerin Patricia Werner am Mittwoch in Neubrandenburg sagte, wird die Stiftung die differenzierte Auseinandersetzung mit Denkmälern und Kunst zwischen 1949 bis 1990 weiter fördern. „Die Beurteilung dieser Kunst hat sich gewandelt“, sagte Werner vor knapp 70 Teilnehmern der Konferenz „Drinnen und draußen - Kunst im Norden der DDR“.