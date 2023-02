Spielberg entschloss sich während Pandemie zu neuem Film Die Corona-Pandemie hat US-Regisseur Steven Spielberg dazu gebracht, den autobiografischen Film „The Fabelmans“ zu drehen. Er habe damals viel Zeit zu Hause ... dpa

US-Regisseur Steven Spielberg spricht bei einer Pressekonferenz auf der Berlinale. Britta Pedersen/dpa

Berlin -Die Corona-Pandemie hat US-Regisseur Steven Spielberg dazu gebracht, den autobiografischen Film „The Fabelmans“ zu drehen. Er habe damals viel Zeit zu Hause mit seiner Frau und seinen erwachsenen Kindern verbracht, erzählte der 76-Jährige am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Berlin. „Das gab mir die Zeit zu atmen“, sagte Spielberg. Er habe sich dann gefragt: „Wenn da ein Film ist, den ich noch nicht gemacht habe und ich hätte nicht mehr die Zeit, ihn zu machen - welcher wäre es?“ Die Antwort habe er immer in sich getragen. Er habe immer die Geschichte seiner Eltern und seiner Schwestern erzählen wollen und den Kampf zwischen Kunst und Familie.