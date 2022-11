Spotify-Charts 2022: Drei Rapper in Brandenburg ganz vorne Der in Schleswig-Holstein geborene Hip-Hop-Musiker t-low ist unter Spotify-Nutzern in Brandenburg der meistgestreamte Musiker des Jahres. Auf dem zweiten Pla... dpa

Potsdam -Der in Schleswig-Holstein geborene Hip-Hop-Musiker t-low ist unter Spotify-Nutzern in Brandenburg der meistgestreamte Musiker des Jahres. Auf dem zweiten Platz liegt der Berliner Rapper Luciano und auf dem dritten der Hamburger Rapper Bonez MC, wie aus dem Spotify-Jahresrückblick „Wrapped“ vom Mittwoch hervorgeht. Der meistgestreamte Song ist demnach „Sehnsucht“, den t-low mit dem Produzenten-Duo Miksu und Macloud aufgenommen hat. Am zweithäufigsten wurde 2022 „Beautiful Girl“ von Luciano gehört, gefolgt von „Heat Waves“ der britischen Indierock-Band Glass Animals.