Spotify: Taylor Swifts neues Album bricht Rekorde

dpa

Berlin -Mit ihrem neuen Album hat die US-Musikerin Taylor Swift beim Streamingdienst Spotify zwei Rekorde gebrochen. „Midnights“ wurde innerhalb eines Tages öfter gestreamt als jedes Album zuvor, wie Spotify am Samstag mitteilte. Außerdem sei die 32-Jährige damit zum am meisten gestreamten Künstler innerhalb eines Tages in der Geschichte des Dienstes geworden.