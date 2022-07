Berlin - Die Berliner Staatsbibliothek eröffnet nach jahrelanger Vorbereitung neue Ausstellungsräume - im Kulturwerk werden künftig etwa wertvolle Handschriften, Bücher und Drucke gezeigt. Rund 300 Exponate werden ausgestellt, wie Generaldirektor Achim Bonte am Mittwoch sagte. In einer Schatzkammer lassen sich zur Eröffnung etwa ein Pergamentdruck der Gutenberg-Bibel und eine Partitur der h-moll-Messe von Johann Sebastian Bach betrachten. Die Ausstellungsstücke sollen regelmäßig wechseln. Zum einen aus konservatorischen Gründen, wie Projektleiterin Carola Pohlmann sagte. Zum anderen sollen die Objekte weiter für die Forschung zur Verfügung stehen. Die Ausstellung solle so auch lebendig bleiben.