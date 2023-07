Staatsoper für alle: Riesenerfolg trotz Hitze

Die Staatsoper Unter den Linden konnte am Wochenende trotz der hohen Temperaturen die Massen anlocken. Allein am Sonntag dürften es 21.000 Besucher gewesen sein.

Die Berliner Veranstaltungsreihe „Staatsoper für alle“ hat auch bei brütender Hitze wieder Tausende auf den Bebelplatz neben der Staatsoper Unter den Linden gelockt. Frenetisch gefeiert wurden am Sonntagabend die Staatskapelle und der inzwischen 87 Jahre alte Zubin Mehta am Dirigentenpult. Auf einer Bühne auf dem Platz neben dem Opernhaus spielten sie vor dem Publikum, das auf Decken oder Kissen, mitgebrachten oder gemieteten Stühlen saß, die Ouvertüre zu „Rienzi“ von Richard Wagner und Anton Bruckners siebte Sinfonie.



Die Staatsoper schätzte die Zahl der Besucherinnen und Besucher am Sonntag auf etwa 21.000.

Am Samstagabend hatte es bereits vor geschätzt etwa 12.000 Menschen begeisterten Applaus für Giuseppe Verdis „Don Carlo“ in einer Inszenierung von Philipp Himmelmann gegeben. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner lobt die Atmosphäre und sagte zur Eröffnung: „Die DNA von Berlin ist die Kultur, da spürt man die Begeisterung.“

Verdis Umsetzung von Friedrich Schillers Stoff um vergebliche Liebe zwischen politischen Intrigen und Inquisition wurde aus dem Opernhaus direkt auf eine Leinwand auf dem Platz, der einmal Opernplatz hieß, übertragen. Die Aufführung stand unter der musikalischen Leitung von Daniele Rustioni.

Matthias Schulz, Intendant der Staatsoper Unter den Linden, sagte der Berliner Zeitung, das Fest sei „in diesem Jahr besonders überwältigend“ gewesen: „Den Platz nach den letzten Jahren wieder komplett voll zu erleben, mit so vielen unterschiedlichen Menschen, die gemeinsam zusammen kommen, um Musik zu erleben, war unbeschreiblich.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Schulz weiter: „33.000 Gäste, darunter Berliner:innen, Tourist:innen, Familien, junge sowie alte Musikliebhaber:innen, auch Neugierige, die von Rave the Planet rüber gekommen sind – das war wirklich Staatsoper für alle! Ich bin immer wieder begeistert, mit welcher Konzentration die zehntausenden Besucher:innen zuhören und sich auf die Musik einlassen. Staatsoper für alle zeigt immer wieder auf ganz besondere Weise, wie verbindend Musik ist.“ Schulz würdigte auch die Tatsache, dass BMW die Veranstaltung fördere und so erst möglich mache. (mit dpa)