„Staatsoper für alle“ unter freiem Himmel

Die „Staatsoper für alle“ hat am Samstagabend in Berlin zahlreiche Menschen auf den Bebelplatz neben der Staatsoper Unter den Linden gelockt. Bei ausgelassen...

Berlin -Die „Staatsoper für alle“ hat am Samstagabend in Berlin zahlreiche Menschen auf den Bebelplatz neben der Staatsoper Unter den Linden gelockt. Bei ausgelassener Stimmung, Sonnenuntergang und Temperaturen um die 30 Grad konnten sie kostenlos Teil eines hochkarätigen Klassik-Spektakels sein. Aus dem Opernhaus wurde Giuseppe Verdis „Don Carlo“ in einer Inszenierung von Philipp Himmelmann live auf eine Leinwand übertragen.

Vor Beginn von Aufführung und Übertragung begrüßte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner die Fans von Klassik im Freien. „Die DNA von Berlin ist die Kultur, da spürt man die Begeisterung“, sagte der CDU-Politiker. „Die „Staatsoper für alle“ ist einfach großartig bei dieser Atmosphäre.“

Anschließend gehörte die Aufmerksamkeit ganz Verdis Umsetzung von Friedrich Schillers Stoff um vergebliche Liebe zwischen politischen Intrigen und Inquisition. Die Aufführung stand unter der musikalischen Leitung von Daniele Rustioni.

An diesem Sonntagabend zieht die Staatskapelle selbst direkt auf den Platz im Freien. Auf dem Programm für das Konzert stehen die Ouvertüre zu „Rienzi“ von Richard Wagner und Anton Bruckners siebte Sinfonie. Dirigiert wird die Staatskapelle dann vom inzwischen 87 Jahre alten Zubin Mehta.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Veranstaltungen werden seit 2007 von Besucherinnen und Besuchern gefeiert. Nach der Corona-Pandemie geht das seit dem vergangenen Jahr wieder ohne beschränkte Platzkapazität und Kartenpflicht. Das Konzert am Sonntag wird nach Angaben der Staatsoper auch live im Internet über die Seiten von Staatskapelle und Staatsoper gestreamt.