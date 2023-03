Staatsoper Unter den Linden plant weiteres Kinderopernhaus Die Berliner Staatsoper Unter den Linden will mit einem weiteren Kinderopernhaus die soziale und musische Förderung von Grundschulkindern intensivieren. Dafü... dpa

Berlin -Die Berliner Staatsoper Unter den Linden will mit einem weiteren Kinderopernhaus die soziale und musische Förderung von Grundschulkindern intensivieren. Dafür soll nach Angaben vom Freitag zusammen mit dem Bezirk im Herbst die fünfte Einrichtung dieser Art in der Neuköllner Gropiusstadt eröffnet werden. Die Staatsoper kooperiert bereits mit Kinderopernhäusern in Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Reinickendorf.