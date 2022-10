Staatsoper: Warum Thielemann als Nachfolger von Barenboim nicht zu wünschen wäre

Seit dem 1. August 2022 läuft die aktuelle, auf fünf Jahre abgeschlossene Vertragsverlängerung Daniel Barenboims als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden. Gesundheitliche Probleme zwingen den Dirigenten schon seit einem knappen Jahr zu Absagen seiner Auftritte: Erst musste sich Barenboim einer Rücken-OP unterziehen, dann hinderte ihn eine Vaskulitis, eine schwere Gefäßkrankheit, am Dirigieren, nun ist auch noch eine neurologische Erkrankung festgestellt worden – alles schon bei jüngeren Menschen keine einfachen Leiden, bei einem Mann von fast 80 Jahren sind diese Diagnosen jedoch lebensgefährlich. Zwar spricht die Staatsoper offiziell von baldiger „Genesung“, und sie ist Daniel Barenboim aus tiefstem Herzen zu wünschen, doch ist es keineswegs sicher oder auch nur wahrscheinlich, dass Barenboim ans Pult der Staatskapelle und der Staatsoper zurückkehren wird.

Das Haus hat somit einige Probleme. Das kleinste ist, Dirigenten für die von Barenboim angesetzten Vorstellungen und Konzerte zu finden: Am 24. Oktober etwa wird Lorenzo Viotti die Staatskapelle im Abonnement-Konzert dirigieren. Für Wagners „Ring des Nibelungen“ Anfang Oktober hat man mit Christian Thielemann jemanden gefunden, der die Kartenkäufe noch einmal in die Höhe schießen ließ.

Da Barenboim so ausdrücklich sagt, dass er sich in den „kommenden Monaten von einigen seiner Auftritte, insbesondere von Dirigaten“ zurückzieht, legt er nahe, dass er sich von anderem nicht zurückzieht – nämlich von der Organisation. Schon die Verpflichtung Thielemanns geschah durch persönlichen Anruf Barenboims. Aber auch sonst hat sich Barenboims Wirken an der Staatsoper nie auf die Arbeit mit der Staatskapelle beschränkt. Erhalten andere Opernhäuser ihr Profil durch den Intendanten, so die Staatsoper durch den Generalmusikdirektor. So werden die Intendanzen dann auch besetzt. Hatte Barenboim in Jürgen Flimm noch einen selbstbewussten, ideenreichen Partner, mit dem er sich alsbald verkrachte, so fand er in Matthias Schulz einen loyalen Verwalter. Weil Schulz sich auch noch etwas anderes vorstellen kann, verlässt er die Staatsoper 2024 Richtung Zürich. Für ihn kommt Elisabeth Sobotka.

Die neue Intendantin Elisabeth Sobotka kennt Barenboims Arbeitsstil

Sobotka war vor 20 Jahren hier als Operndirektorin tätig und kennt Barenboims Arbeits- und Führungsstil. Als Künstlerische Leiterin der Seebühne in Bregenz hat sie gelernt, gediegen massentaugliches Musiktheater zu veranstalten. Dort hat sie sich als Ausgräberin vergessener Opern betätigt – zuletzt „Siberia“ von Umberto Giordano. In Berlin ist die ehemalige Intendantin der Deutschen Oper, Kirsten Harms, mit derartigen Repertoire-Vorstößen in der Regel gescheitert. Neuer programmatischer und künstlerischer Wind ist von Sobotka eher nicht zu erwarten.

Barenboim hätte ihn zum Zeitpunkt ihrer Berufung auch nicht neben sich geduldet. Aber nun stellt sich die große Frage, ob Barenboim, wenn er denn nicht mehr dirigiert, wie gewohnt auf die Planungen Einfluss nehmen wird. Rechnet er mit seiner Genesung, dann plant er nun, was er mit 82 oder 83 Jahren dirigieren wird.

Und wenn diese Genesung nun auf sich warten lässt? Barenboim hatte bei der öffentlichen Bekanntgabe seiner letzten Vertragsverlängerung angekündigt, seinen Posten sofort zu räumen, falls er nicht mehr leistungsfähig wäre. In Salzburg hat Barenboim im August ein Konzert mit den Wiener Philharmonikern dirigiert, in dem er laut Kritik nurmehr als „Schatten seiner selbst“ aufgetreten sei. Der Fall scheint also eingetreten zu sein: Barenboim dirigiert nicht mehr. Aber wie lange gibt er sich, gibt Berlin ihm Zeit, sich zu kurieren?

Mit dem „Ring“ hat sich Thielemann die Begeisterung von Publikum und Staatskapelle erworben

Angenommen, die Staatsoper braucht einen neuen Generalmusikdirektor: Er fände dann in Elisabeth Sobotka eine Intendantin, deren Ideen vor allem Richtung Marketing als künstlerische Konzeption gehen. Was wäre, wenn der Generalmusikdirektor ebenfalls keine Fantasie für einen originellen Spielplan entwickelt? Denn das wäre der Fall, wenn der Traum vieler Musikfreunde wahr und der schon erwähnte Christian Thielemann Barenboims Nachfolger würde.

Mit dem „Ring“ an der Staatsoper hat sich Thielemann die Begeisterung von Publikum und Staatskapelle erworben. Hier ist nicht der Ort, sich mit den Leistungen und Limitierungen Thielemanns auseinanderzusetzen – es gibt andere, gewichtige Gründe, die gegen ihn sprechen: Thielemann hat überhaupt keine Neigung, über den Tellerrand des Betriebs hinauszuschauen. Er fragt nicht nach der gesellschaftlichen Relevanz von Oper und Konzert, er interessiert sich nicht für Formate jenseits des zweistündigen Konzerts, seine Vorliebe für das deutsche Repertoire des 19. Jahrhunderts ist berüchtigt, Uraufführungen werden vermieden, so weit es irgend geht. War doch schön damals, warum etwas ändern? Die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch hat das erkannt und deswegen Thielemanns Vertrag als Leiter der Staatskapelle Dresden nicht verlängert: „Eine Oper in zehn Jahren wird eine andere als die Oper von heute sein: Sie wird teilweise neue Wege zwischen tradierten Opern- und Konzertaufführungen und zeitgemäßer Interpretation von Musiktheater und konzertanter Kunst gehen müssen.“

Barenboim hatte zwar auch kein Interesse an neuen Konzertformen; bei aller Neigung zur Romantik aber hat er lebende Komponisten über die Pflichterfüllung hinaus gefördert, er hat eine Hochschule gegründet, und mit dem West-Eastern Divan Orchestra hat er die politische Dimension von Musik betont, mit der Thielemann auf gar keinen Fall zu tun haben will.

Thielemann ist mit 63 Jahren in einem noch akzeptablen Alter

Indes spricht für Thielemann, dass er mit 63 Jahren in einem eben noch akzeptablen Alter für den Posten ist. Denn Barenboim hat durch die Einladung vorwiegend sehr junger oder sehr alter Dirigenten an das Pult der Staatskapelle verhindert, dass sein Orchester möglichen Nachfolgern begegnet. Dass ein Orchester dieses Ranges blind einen Dirigenten wählt, der es noch nie dirigiert hat, ist unvorstellbar, insofern hat Thielemann bei der Staatskapelle gute Karten.

Aber zu wünschen wäre diese Berufung aus den genannten und auch aus weiteren Gründen – wie Thielemanns Neigung zu Provokation und Streit – nicht. Hoffen wir also auf Barenboims Genesung und eine dann energische Bearbeitung des Nachfolge-Problems.