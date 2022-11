Stäblein neuer Kuratoriums-Chef der Stiftung Garnisonkirche Bischof Christian Stäblein ist neuer Kuratoriums-Chef der Stiftung Garnisonkirche in Potsdam. In der Kuratoriumssitzung am Mittwoch wurde er zum neuen Vorsit... dpa

Potsdam -Bischof Christian Stäblein ist neuer Kuratoriums-Chef der Stiftung Garnisonkirche in Potsdam. In der Kuratoriumssitzung am Mittwoch wurde er zum neuen Vorsitzenden gewählt und Ellen Ueberschär zu seiner Stellvertreterin, wie die Stiftung am Abend mitteilte. Die Neuwahl war notwendig, weil der bisherige Vorsitzende, Altbischof Wolfgang Huber, das Amt im August aus Altersgründen niedergelegt hatte.