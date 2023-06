Star-Architekt über Wohnviertel am Hauptbahnhof: „Es ist ein großer Parkplatz“

Berlin und Paris sind zwei Metropolen mit unterschiedlichem Charakter – und doch mit dem unverkennbaren Anspruch, Weltstadt zu sein und auch bleiben zu wollen. Paris erfüllt diesen Anspruch wie keine andere Metropole in Europa. Und Berlin? Die Antwort fällt durchwachsen aus, schließlich will Berlins Kosmopolitismus nicht so richtig funktionieren – auch 33 Jahre nach dem Mauerfall nicht. Liegt das nicht auch an der hiesigen Architektur?

Diese Frage stand unverkennbar im Raum, als sich am Freitagabend in der französischen Botschaft Architekten von Weltrang zum Gespräch trafen. Eingeladen hatte der französische Botschafter François Delattre, der auch die Eröffnungsrede hielt. Anwesend waren unter anderem die Architekten Sergei Tchoban und Christoph Langhof. Gerade Letzterer beschwor die mutige Architektur in Paris und wurde dabei sehr konkret: Die französische Weltstadt würde sich etwas trauen, hier in Deutschland herrsche das Mittelmaß und vor allem das Diktat eines städtischen Bürokratismus, der sich hinter Normen und Bestimmungen verschanzt.

Die Deutschen lieben das Mittelmaß

Als Beispiel für eine positive und mutige Gentrifizierungstaktik wurde das Centre Georges-Pompidou herbeizitiert, das eine gelungene Veränderung des 4. Bezirks in Paris nach der Eröffnung 1977 losgetreten habe. Das Setzen architektonischer Akzente sei in Berlin hingegen Mangelware. Der Österreicher Christoph Langhof bewies selbst Mut, indem er wiederum als Negativbeispiel die trostlose Architektur um den Berliner Hauptbahnhof kritisierte und das Areal als „großen Parkplatz“ pointiert der Lächerlichkeit preisgab.

Warum nicht also einmal etwas wagen? Projekte wie der „Amazon Tower“ von Bjarke Ingels lagen als Referenzpunkte in der Luft, das bald höchste Gebäude Berlins (142 Meter), das eigentlich Edge East Side Tower heißen und, zwischen Kreuzberg und Friedrichshain gelegen, Ende 2023 fertiggestellt werden soll. In Berlin würde ja alles immer so lange dauern, klagten die Architekten auf dem Podium. Und die Bevölkerung wolle ja auch immer und überall mitreden und dann am Ende am liebsten die Rekonstruktion alter Gebäude sehen.

Schein und Sein: Die Grenzen sind oft fließend

Aus dem Publikum meldete sich Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt zu Wort. Sie nutzte ihre Zeit, um eine Ode an die Stadt Berlin und die komplizierten Planungsverfahren zu halten. Immerhin, so Kahlfeldt, würden in Berlin die historischen Bedingungen überall berücksichtigt, die Bevölkerung sei bei den Entscheidungen involviert, was ja die purste Form der Demokratie sei. Zudem würde sich Berlin immerfort über die soziale Frage verständigen wollen, was Star-Architekten nicht so sehr umtreiben würde. Sie erinnerte sich an ein Symposium in Japan, wo sie einen Architekten traf, der über Berlin und die langen Prozeduren klagte – und am Ende dann doch gestand, nirgendwo lieber bauen zu wollen als in der deutschen Hauptstadt. (Berlin ist also eine Art dornige Chance, könnte man sagen.)

Und was sagten die Architekten über nachhaltiges Bauen? Das war mitunter einer der interessantesten Gedanken im Gespräch: Ein Architekt aus dem Publikum klagte darüber, dass für die Öffentlichkeit zukunftsgerichtete nachhaltige Gebäude nicht nach deren Haltbarkeit bewertet würden, sondern nach der Anzahl der Pflanzen an deren Außenfassaden. Solche Gebäude würden oft „Greenwashing“ betreiben und seien nicht grüner und effizienter als gut designte Glastürme. Berlin und Paris, Schein und Sein: Die Veranstaltung zeigte, dass die Grenzen oft fließend sind.

