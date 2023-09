Star-Autorin Olga Grjasnowa verließ Berlin: Fäkalien in der S-Bahn und Makler, die nicht zurückrufen

Wir treffen uns in einem Café in einer Seitenstraße der Sonnenallee in Berlin-Neukölln. Bis vor kurzem hat Olga Grjasnowa in dieser Nachbarschaft gewohnt, dann zog sie weg, nach Wien. Seit März ist sie dort Professorin am Institut für Sprachkunst an der Angewandten, wie die Wiener die Universität für angewandte Kunst nennen. Sie ist wehmütig, denn Berlin ist die erste Stadt, in der sie bleiben wollte, und die zum Gegenstand ihres Schreibens geworden ist. Warum? Das erklärt sie in diesem Interview.

Frau Grjasnowa, Sie sind gerade nach Wien gezogen, nach vielen Jahren in Berlin. Haben Sie nicht überlegt zu pendeln, zumal Ihr Mann in Berlin arbeitet?



Das habe ich ein Semester lang gemacht, aber als Familie wurde es zu schwierig. Die Verbindung zwischen Berlin und Wien ist nicht gut, die Flüge sind teuer, mit der Bahn dauert es über acht Stunden. Letztendlich schien es einfacher zu sein umzuziehen.

Als wir uns kürzlich trafen, erwähnten Sie, dass Sie keine größere Wohnung in Berlin finden würden. War das auch ein Grund dafür, nach Wien zu ziehen?



Auf jeden Fall. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir prekär aufgestellt sind, aber egal, wo ich mich beworben habe, ich wurde nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Es gibt in der Größe, in der ich suche, auf dem Markt nichts unter 4000 Euro. Aber ehrlich gesagt, scheint es in Berlin in keinem Segment außer „Luxus“ etwas zu geben. Und die Fäkalien in der S-Bahn waren irgendwann auch genug.

imago images Olga Grjsanowa Mit 11 Jahren kam Olga Grjasnowa, geboren 1984 in Baku, Aserbaidschan, mit ihren Eltern als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland. Sie lebte zunächst in Hessen, studierte in Göttingen und schließlich am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig.

Für ihren Debütroman, „Der Russe ist einer, der Birken liebt“, erhielt Olga Grjasnowa unter anderem den Anna-Seghers-Preis.

Seitdem sind erschienen: „Die juristische Unschärfe einer Ehe“ (2014), der zum Teil an der Sonnenallee spielende Roman „Gott ist nicht schüchtern“ (2017) und „Der verlorene Sohn“ (2020)

Seit März 2023 ist Olga Grjasnowa Professorin am Institut für Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst in Wien.

Gibt es in Berlin in der S-Bahn Fäkalien?



Ständig, klar. Menschliche.



Hat Ihr Nachname Sie bei der Wohnungssuche behindert?



Ich glaube nicht. Ich schreibe E-Mails auf Deutsch, und ich werde als weiß gelesen.

Berlin kann sich nur leisten, wer einen alten Mietvertrag hat oder ein Erbe

Über Ihren 2014 erschienenen Roman „Die juristische Unschärfe einer Ehe“, in dem drei junge Menschen in Berlin neu anfangen wollen, sagten Sie, die Geschichte sei nur in Berlin möglich, weil die Stadt diese besondere Ausstrahlung habe, sie liberal, international und verhältnismäßig günstig sei.



In der Zeit, in der ich das Buch geschrieben habe, war es auch noch halbwegs in Ordnung. Aber jetzt kann man sich Berlin nur noch leisten, wenn man einen alten Mietvertrag hat oder ein Erbe im Rücken. Ein großes Erbe, um hier entspannt leben zu können.

Die Sonnenallee in Berlin-Neukölln im September 2023. Youvalle Levy für Berliner Zeitung Wochenende

Was bedeutet das für Berlin?



Berlin ist immer noch attraktiv, heute wahrscheinlich mehr denn je. Aber das, was man Gentrifizierung nennt, bedeutet, dass es das, was Berlin groß gemacht hat, nicht mehr gibt. Nämlich dass Kunstexperimente hier stattfinden konnten, dass man als Künstler die Miete zahlen konnte, ohne eine Vollzeitstelle zu brauchen. Vieles war möglich, das sehe ich heute nicht mehr. Die alteingesessene Bevölkerung wird verdrängt, zum Teil mit fast kriminellen Methoden. Und das hat die Stimmung in der Stadt verändert. Berlin ist viel aggressiver geworden. Es gibt kein entspanntes Zusammenleben mehr, so wie es mal war oder zumindest den Anschein hatte zu sein. Man sieht viel mehr Armut, Sucht und Obdachlosigkeit in den Straßen.

Sie sind als sogenannter jüdischer Kontingentflüchtling aus Baku in Aserbaidschan nach Hessen gekommen. Wo waren Sie noch, bevor Sie nach Berlin kamen?



In Göttingen, Leipzig, Moskau, Tel Aviv und Warschau. Aber Berlin war von allen Städten die einzige, in der ich bleiben wollte. Ich bin auch immer noch wehmütig. Aber der Umzug nach Wien ist auch nichts Schlimmes. Es ist sehr angenehm, dort zu leben. Man braucht nirgendwohin länger als 30 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, und sie kommen nach Fahrplan.

Gemüsegeschäft auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln. Youvalle Levy für Berliner Zeitung Wochenende

Olga Grjansowa: Ich bin in einem Alter, in dem ich Sauberkeit schätze

Nicht wie der M41 auf der Sonnenallee.



Genau! Und Wien ist außerordentlich sauber. Ich bin mittlerweile in einem Alter, in dem ich das zu schätzen weiß.



An einer Hauswand in der Weserstraße steht der Spruch: „Neukölln bleibt dreckig“. So als sei das eine Methode, sich gegen die Gentrifizierung zu wehren.



Wenn es irgendwo schon dreckig ist, sinkt die Hemmung, noch weiter zu verdrecken. In Berlin wird man nicht schief angeschaut, wenn man eine Flasche fallen lässt und sie nicht aufhebt. Es ist in Berlin auch vollkommen normal, ein Sofa auf die Straße zu stellen. Zumindest auf der Sonnenallee. Irgendjemand stellt ein Sofa raus, dann liegt bald eine volle Windel darauf und drei Tage später noch was anderes. Das Ganze entwickelt sich organisch weiter. Man kann es natürlich als spießig bezeichnen, aber mitunter haben einfache soziale Regeln auch etwas für sich.

Sie sagten gerade, dass Berlin die einzige Stadt war, in der sie bleiben wollten. Warum?



Es ist eine Großstadt, man konnte sie sich leisten. Und es gab so viele Möglichkeiten hier. Die gibt es immer noch, nur zu einem anderen Preis. Berlin ist ja nicht schön. Im Grunde ist Berlin auf Dauer keine Stadt, die besonders lebenswert ist, es gibt hier nicht an jeder Ecke architektonische Schätze. Es ist nicht Italien. Und es ist auch nicht Frankreich oder Spanien. Aber der Ausgleich ist jetzt weg. Aber Berlin ist eben auch eine Metropole, die viele Möglichkeiten bietet. Man kann sich in ihr verlieren oder eben finden.

Olga Grjasnowa: Jede andere Großstadt vermarktet Chinatown oder Little Italy, doch die Sonnenallee ist als No-Go verschrien

Sie haben lange und bis zuletzt an der Sonnenallee in Neukölln gewohnt, die sich in den letzten Jahren ja sehr verändert hat, oder?



Ich habe hier acht Jahre lang gelebt und sehr gerne. Ich finde, das ist die einzige Straße in Berlin, die sich zum Positiven verändert hat. Sie ist noch lebendiger geworden. Die Straße hat einen großen Reiz. Was ich aber erstaunlich finde: Jede andere Großstadt vermarktet Chinatown oder Little Italy, doch die Sonnenallee ist als No-Go verschrien. Dabei sind die Mietpreise hier höher als in Charlottenburg.

Die Gegend ist in Zusammenhang mit der Silvesterdebatte in Verruf gekommen. Wie haben Sie Silvester erlebt und wie die anschließende Debatte?



Ich war zu Hause, und mir kam es in unserer Ecke ziemlich entspannt vor. Ich habe viel krassere Silvester in Berlin erlebt, aber ich bin grundsätzlich kein Fan von selbstorganisierten Feuerwerken und habe in meinem Leben noch keine einzige Rakete gezündet. Ich habe immer das Gefühl, dass hier nur Scheindebatten geführt werden. So wie die Debatte um Freibäder oder angebliche Brennpunktschulen. Natürlich muss man bestimmte Verhaltensnormen einhalten. Aber Namen abzufragen? Das sind doch Menschen, die in Deutschland zur Welt gekommen und erzogen worden sind. Offenbar ist hier im System etwas schiefgelaufen. Doch statt nach dem System zu schauen, sollten bestimmte Minderheiten als Sündenböcke herhalten.

Nicht auch in den Familien?



In jeder Familie läuft etwas schief, jeder macht Erziehungsfehler, wenn man Glück hat, wenige und nicht allzu gravierende. Interessant ist, wenn man sich die Kürzungen anschaut, die das Ganze auffangen sollten: Wenn erst mal die Spielplätze nicht mehr repariert werden, die Wasserspielplätze abgeschaltet sind, wenn es keine Orte mehr gibt, an denen sich Jugendliche aufhalten oder Eltern beraten lassen können, wird die Situation noch angespannter. Man kann sich auch mal den Unterschied zwischen den Kindergärten in Neukölln und Mitte ansehen, schon äußerlich. Berlin ist nicht einzigartig, was Migration und Armut angeht. Es gibt aber andere Städte, in denen es wesentlich besser läuft. Es kommt darauf an, wie sich die Sozialpolitik in Deutschland entwickelt, ob das Richtung USA und Großbritannien geht. Dort gibt es noch mehr Armut in den Städten. Aber auch in Berlin gibt es richtige Zeltstädte und Familien, die zu viert, zu fünft in zwei Zimmern wohnen.

Hähnchenbraterei auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln Youvalle Levy für Berliner Zeitung Wochenende

Olga Grjsanowa: Wenn ich mir eine Ecke in Berlin nicht mehr leisten kann, dann ist da nicht mehr so viel Raum für Liebe

Sie haben oft gesagt, dass Heimat Ihnen nichts bedeutet.



Das ist immer noch so.



Die Sonnenallee ist also nicht zu Ihrer Heimat geworden?



Naja. Wenn ich mir eine Ecke in Berlin nicht mehr leisten kann, dann ist da auch nicht mehr so viel Raum für Liebe übrig. Sondern eher für sozialen Neid.

Ist Berlin jetzt so etwas wie Ihre Ex-Liebe?



Eine, die sich gerade von einem trennt. Und Heimat ist mir wirklich vollkommen egal. Als ich sechs oder sieben war, gab es Pogrome an der armenischen Minderheit in Baku, und das wurde unter anderem mit dem Begriff Heimat, die ethnisch möglichst „rein“ sein sollte, begründet. Es gab so viel Leid im Namen von Heimat. Seither ist der Begriff für mich vergiftet.

Haben Sie nicht Angst, Ihre Kinder könnten Wienerisch lernen und Ihnen fremd vorkommen?



Manche Ausdrücke werden sich einschleichen. Ich weiß nach dieser kurzen Zeit schon, was ein Sackl ist. Aber ich bin ja auch Zugezogene in Berlin, für mich war auch das Berlinerische gewöhnungsbedürftig.