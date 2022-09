Star-Dichterin Amanda Gorman trägt Gedicht bei UN vor Am Dienstag beginnt die Vollversammlung der UN in New York. Bereits vorab bekommen die Vereinten Nationen in ihrem Hauptquartier viel Aufmerksamkeit: Vor all... dpa

New York -Die Star-Dichterin Amanda Gorman (24) hat vor den Vereinten Nationen ein neues Gedicht vorgetragen. „Ich bitte dich nur darum, dass es dir wichtig ist, bevor es zu spät ist, dass du aufmerksam und wach lebst“, sagte Gorman am Montag bei einer Veranstaltung zu den UN-Nachhaltigkeitszielen, die der am Dienstag startenden Vollversammlung der Vereinten Nationen vorausgeht. „Vor allem fordere ich dich dazu heraus, Gutes zu tun, damit die Welt großartig sein kann.“ Gorman bekam für ihren Auftritt viel Applaus.