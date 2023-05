Stars und Glamour: Filmfestspiele in Cannes eröffnet

Viel Prominenz auf dem roten Teppich: Michael Douglas ist in Begleitung seiner Familie nach Cannes gekommen, um die Ehrenpalme in Empfang zu nehmen.

Cannes -Mit der Vergabe der Goldenen Ehrenpalme an den US-Schauspieler Michael Douglas sind die 76. Filmfestspiele von Cannes eröffnet worden. „Das bedeutet mir so viel“, sagte der 78-Jährige am Dienstagabend auf der Bühne. „Denn es gibt Hunderte Festivals auf der Welt... aber nur ein Cannes.“ Er sei sogar älter als das Festival, sagte er, und blickte in seiner Rede auf seine Karriere und wichtige Weggefährten zurück.

Die Jury wird vom letztjährigen Palmen-Gewinner Ruben Östlund geleitet. Zur Jury gehören außerdem Maryam Touzani (l-r), Brie Larson, Julia Ducournau und Rungano Nyoni. Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Schauspielerin Elle Fanning ist Stammgast in Cannes. Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Ton in Ton: Helen Mirren auf dem roten Teppich. Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Frankreich Schauspiel-Ikone Catherine Deneuve kommt zur Eröffnungsfeier. Daniel Cole/AP/dpa

Mit Spannung erwartet: «Indiana Jones und das Rad des Schicksals». Der letzte Teil der legendären Film-Reihe wird an der Croisette vorgestellt. Daniel Cole/AP/dpa

Der Palais des Festival ist wieder immer das Zentrum des Filmfestivals in Cannes. Daniel Cole/AP/dpa

Oscar-Preisträger Michael Douglas erhält beim Festival von Cannes die Goldene Ehrenpalme. Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

dpatopbilder - Familienausflug an die Côte d'Azur: Michael Douglas wird von seiner Frau Catherine Zeta-Jones und der gemeinsamen Tochter Carys Zeta Douglas begleitet. Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Michael Douglas: «Das bedeutet mir so viel.» Daniel Cole/AP/dpa

Mads Mikkelsen ist mit seiner Ehefrau Hanne Jacobsen nach Cannes gekommen. Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Für eine kurze Rede über Douglas kam Schauspielerin Uma Thurman auf die Bühne. Sie lobte ihn als „einzigartig - sowohl als Produzent als auch als ikonischer Filmstar“.

Durch die Eröffnungszeremonie führte am Dienstagabend die Schauspielerin Chiara Mastroianni. „Der Sinn dieses Festivals war und bleibt die Beschwörung unserer Freiheit“, sagte sie. „Die Freiheit, die Kraft und Zerbrechlichkeit unserer Existenz auszudrücken.“ Neben Douglas begrüßte Mastroianni auch die diesjährige Jury auf der Bühne - diese wird von Regisseur Ruben Östlund angeführt.

Im Anschluss an die Gala wird der Eröffnungsfilm „Jeanne du Barry“ gezeigt werden. Der Film der französischen Schauspielerin und Regisseurin Maïwenn erzählt von Marie-Jeanne Bécu (1743-1793), einer Mätresse des französischen Königs Ludwig XV. Johnny Depp verkörpert den König, Maïwenn selbst spielt Bécu.