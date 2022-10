Startschuss für neues Skulpturendepot In einem neuen Skulpturendepot will die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten ihre Sammlung in Potsdam zusammenführen und optimal konservieren. „Einzigart... dpa

Potsdam -In einem neuen Skulpturendepot will die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten ihre Sammlung in Potsdam zusammenführen und optimal konservieren. „Einzigartige Schätze aus mehreren Jahrhunderten brauchen auch eine einzigartige Schatztruhe“, sagte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) beim symbolischen ersten Spatenstich am Montag. Auf dem Gelände des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerks am Hauptbahnhof soll das Depot bis 2024 mit Kosten in Höhe von 11,6 Millionen Euro entstehen und die auf mehrere auch provisorische Standorte verteilte Skulpturen-Sammlung vereinen.