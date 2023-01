Stasi-Zentrale soll „Ort des Erinnerns und Forschens“ werden Auf dem Gelände der früheren Stasi-Zentrale in der Berliner Normannenstraße soll nach den Worten von Kulturstaatsministerin Claudia Roth ein „gemeinsamer Ort... dpa

Berlin -Auf dem Gelände der früheren Stasi-Zentrale in der Berliner Normannenstraße soll nach den Worten von Kulturstaatsministerin Claudia Roth ein „gemeinsamer Ort des Erinnerns und Forschens“ geschaffen werden. Der Bund will laut Roth zum geplanten „Campus für Demokratie“ einen großen Beitrag leisten. Es solle ein Ort des Demokratiediskurses entstehen. „Der Campus für Demokratie soll vermitteln, wachrütteln und werben für die Freiheit, die die Demokratie mit sich bringt“, sagte die Grünen-Politikerin laut einer Pressemitteilung nach dem Besuch des Stasi-Unterlagen-Archivs am Montag.