Berlin - Die großartige Schauspielerin Cordelia Wege wusste sich die große Bühne des Berliner Ensembles für ein Solo zu verschaffen. Und so, wie sie beim Verbeugen an der Rampe entlang tanzt, Luftvioline spielt und winkt, hat sie sich eine große Freude damit gemacht.

Es ist ihr Abend. Respekt. Sie hat die Textfassung erstellt, die Bühne entworfen, sich selbst inszeniert, begleitet wird sie von dem Live-Elektronik-Musiker Samuel Wiese und unterstützt von drei Technikern, die sie nach ihrem langen, die Publikumsreihen im hellen Saal abtastenden Blick, in ein fünf Meter hohes Stahlgerüst spannen. Ein Seil hält sie an Bein- und Hüftschlaufen, die Arme und Beine werden mit Expandern seitlich abgespreizt. Es scheint nicht bequem zu sein, zweimal bittet sie im Laufe des anderthalbstündigen Abends um eine Leiter. Das Anliegen ist groß.

Die Frau ist entwurzelt und gefesselt zugleich, hängt in der Leere und kann nicht weg. Sie kann sich ein bisschen krümmen, aus der Achse schieben, ihre Extremitäten mit viel Kraft anziehen – und sie kann sprechen. Eine installative Qualperformance, die an Florentina Holzinger und ihr feministisches Zurichtungsstück „Tanz“ erinnert, bei dem eine Performerin an live gepiercten Rückenhaken unter die Decke gehängt wird und unter Schmerzen ins Publikum lächelt. Doch geht es hier überhaupt um unterdrückte Frauen? Oder ist der Konflikt, den Wege durch ihren Körper jagt, noch existenzieller, nämlich der zwischen Mensch und Mensch, ich und du.

Cordelia Wege hat Stefan Zweigs „Amok“ von 1928 gelesen. Diese Novelle bietet von heute aus gesehen einen schwindel- und ekelerregenden Blick in sexistische und koloniale Abgründe und kann einen für die aktuellen Diskurse sensibilisieren. Ein verbrecherischer und versoffener Dschungelarzt, der in Indonesien der Einsamkeit anheimfällt, obwohl ihm die einheimischen Frauen zur Verfügung stehen, bekommt Besuch von einer europäischen Frau, die eine Abtreibung vornehmen lassen will. Und weil sie nicht unterwürfig genug bittet, legt sich im Gemüt des Arztes ein Schalter um, ein Begehren regt sich in ihm, und offenbar ist der Drang, die trotzige Dame zu dominieren, so stark, dass er seine Position ausnutzt und ihr den Eingriff, für den sie gut bezahlt hätte, nur gegen Sex anbietet. Zweig hat Freud gelesen. Die Frau lehnt ab und entfernt sich, der nun ohnmächtige Arzt beginnt sie zu stalken, verdrischt ihren „gelben“ Diener, der im Weg steht, doch sie begibt sich in die Hände von indigenen Engelmacherinnen, was furchtbar schiefgeht.

Was tun mit diesen beiden literarischen Figuren? Der Mann ist ein Fall für die forensische Psychiatrie und die Frau ist nicht nur das Opfer dieses Psychopathen, sondern eines der damaligen mörderischen Sitten. Cordelia Wege hat den kolonialen Aspekt gestrichen und versucht, sich auch sonst einer Wertung zu verweigern. Sie nimmt beide Figuren ernst, spricht beide mit derselben Stimme, leidet für beide unter denselben Bedingungen. Es scheint ein unveränderbares Schicksal zu sein, dass Menschen einander nicht anders als in einem vernichtenden Machtkampf begehren können. Unveränderbar, bis die Techniker kommen, und einen aus der Lage befreien.

