Stefanie Hertel singt in Abba-Musical in Hamburg Die Sängerin Stefanie Hertel steht schon von Kindesbeinen an auf der Bühne und ist außerdem fast ebenso lange großer Abba-Fan. Nun kann sie beide Leidenschaf... dpa

HANDOUT - Die Volksmusik-Sängerin Stefanie Hertel probiert sich mit Abba-Songs auf der Bühne aus. nment/dpa Morris Mac Matzen/Stage Entertai

Hamburg -Die Sängerin Stefanie Hertel (43) wagt etwas Neues und wird bald für einige Zeit im Kult-Musical „Mamma Mia!“ mit den Hits von Abba in Hamburg mitsingen. Die Volksmusikerin werde an ausgewählten Daten im April als Tanja auf der Bühne im Stage Theater Neue Flora in Hamburg stehen und somit als eine der drei Sängerinnen von „Donna und die Dynamos“ live zu erleben sein, teilte Stage Entertainment mit.