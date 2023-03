Steinmeier und Giffey eröffnen Gedenkwochenende Mit einem „Wochenende der Demokratie“ erinnert Berlin 175 Jahre nach der Märzrevolution an die Barrikadenkämpfe vom 18. und 19. März 1848. Bundespräsident Fr... dpa

Berlin -Mit einem „Wochenende der Demokratie“ erinnert Berlin 175 Jahre nach der Märzrevolution an die Barrikadenkämpfe vom 18. und 19. März 1848. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) eröffnen das Projekt am Samstag (11.00 Uhr) an historischem Ort an der Kreuzung Friedrichstraße/Jägerstraße in Berlin-Mitte. Das ganze Wochenende lang gibt es anlässlich des 175. Jahrestags außerdem zahlreiche Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen und Kunstinstallationen.