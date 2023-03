„Wochenende der Demokratie“ in Berlin: Steinmeier und Giffey eröffnen Projekt in Mitte 175 Jahre nach der Märzrevolution erinnert Berlin an die Barrikadenkämpfe vom 18. und 19. März 1848. Das ganze Wochenende lang gibt es zahlreiche Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen und Kunstinstallationen. dpa

Schülerinnen und Schüler der Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule stehen bei der Einweihung des von ihnen entworfenen temporären Denkmals für die Barrikadenkämpfer von 1848 auf dem Schlossplatz. Joerg Carstensen/dpa

Berlin -Mit einem „Wochenende der Demokratie“ erinnert Berlin 175 Jahre nach der Märzrevolution an die Barrikadenkämpfe vom 18. und 19. März 1848. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) eröffnen das Projekt am Samstag (11.00 Uhr) an historischem Ort an der Kreuzung Friedrichstraße/Jägerstraße in Berlin-Mitte.