Steinmeier zu Barenboim: „Großartiger Dirigent und Pianist“

ARCHIV - Der Dirigent Daniel Barenboim und die Staatskapelle Berlin treten in der Carnegie Hall auf. Benjamin Petit/dpa/Archiv

Berlin -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Pianisten, Dirigenten und Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden Daniel Barenboim zu seinem 80. Geburtstag an diesem Dienstag gratuliert. „Meine Glückwünsche gelten einem großartigen Dirigenten und Pianisten, der sich weltweit höchste Anerkennung erworben hat“, hieß es am Montag in einer Mitteilung.