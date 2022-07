Die beiden Österreicher Stefan Kürzel und Jochen Kaluza-Praschl haben sich nichts dabei gedacht, als sie nach ihren Aufbauarbeiten für eine Veranstaltung eines Radiologenkongresses in der Hofreitschule in Wien ein Bier trinken wollten. Sie suchten sich einen Würstelstand hinter der Staatsoper aus. Gemütlich tranken sie ihr Bier. Doch wer stand neben ihnen? Mick Jagger. Die beiden Männer haben es aber gar nicht bemerkt. Erst am nächsten Tag haben sie davon erfahren, als ein Foto von ihnen beim Biertrinken mit Mick Jagger auf Twitter landete. Auf dem offiziellen Mick-Jagger-Account.

Vienna by night🌙

Die Süddeutsche Zeitung hat ein Interview mit den beiden Männern geführt und sie gefragt, warum sie Mick Jagger am Würstelstand nicht erkannt hatten. Kaluza-Praschl sagt: „Wir waren einfach zu vertieft in unser Gespräch. Und klar: Das hätte auch ein Radiologe sein können. Oder so einer wie wir. Jedenfalls muss ich zugeben: Es war mir nicht klar, dass es sich hier um einen Weltstar handelte.“ Dann heißt es weiter: „Am nächsten Morgen jedenfalls ging's los, da bekam ich das Foto geschickt und habe mich geärgert: Wer fotografiert mich denn da, ohne mir etwas zu sagen? Erst später bemerkte ich, dass neben uns Mick Jagger zu sehen ist. Jaggers Team hatte das Bild ja aufgenommen und anschließend getwittert.“

Mick Jagger ist mit den Rolling Stones am 3. August 2022 in Berlin. Berliner sollten an Currywurstständen in diesem Zeitraum also besonders wachsam sein. Mick Jagger könnte neben ihnen stehen.