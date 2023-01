Stiftung fördert Denkmäler mit 1,6 Millionen Euro Mit 1,6 Millionen Euro hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz im vergangenen Jahr den Erhalt von Baudenkmälern in Brandenburg unterstützt. Dazu gehörten der... dpa

Bonn/Potsdam -Mit 1,6 Millionen Euro hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz im vergangenen Jahr den Erhalt von Baudenkmälern in Brandenburg unterstützt. Dazu gehörten der ehemalige Lehnschulzenhof in Rosenau (Potsdam-Mittelmark) für Zimmererarbeiten sowie die Restaurierung der Gewölbe und Wände der Heiligengrabkapelle im Kloster Stift zum Heiligengrabe (Ostprignitz-Ruppin), wie die Stiftung am Montag berichtete. Weitere Fördermittel flossen unter anderem in die Gutsanlage Neuruppin Gentzrode, in die Dorfkirche in Herzberg-Fermerswalde (Elbe-Elster) und in die Nikolaikirche in Jüterbog (Teltow-Fläming).