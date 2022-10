Stiftung gibt Einblick in Arbeiten an Römischen Bädern Wenige Wochen vor der Schließung der Römischen Bäder im Park Sanssouci in Potsdam gibt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten einen Einblick in geplant... dpa

Potsdam -Wenige Wochen vor der Schließung der Römischen Bäder im Park Sanssouci in Potsdam gibt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten einen Einblick in geplante Restaurierungsarbeiten. Zum Europäischen Tag der Restaurierung am 16. Oktober werden Führungen angeboten, wie die Schlösser-Stiftung mitteilte. Ab November wird die Welterbestätte für mehrere Jahre wegen dringend nötiger Bau- und Restaurierungsarbeiten geschlossen. „Seit Jahrzehnten stellt der Erhalt dieses einzigartigen Ortes eine besondere Herausforderung für die Denkmalpflege dar“, hieß es.