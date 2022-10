Störaktionen in Museen: Polizei muss zweimal ausrücken Im Berliner Naturkundemuseum klebten sich zwei Klimaaktivisten an Metallstangen unter einem Dinosaurierskelett fest. In der Alten Nationalgalerie wird ein Ge... dpa

Berlin -Die Berliner Polizei ist am Sonntag zu gleich zwei Störaktionen in Museen gerufen worden. Im Museum für Naturkunde klebten sich zwei Klimaaktivistinnen an den Haltestangen eines Dinosaurierskeletts fest. Der Sicherheitsdienst habe am Sonntagnachmittag die Polizei alarmiert, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei. Im Museum seien dann zwei Frauen im Alter von 34 und 42 Jahren vorgefunden worden. Sie seien von den Stangen gelöst und in Polizeigewahrsam genommen worden.