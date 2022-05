Susan Meiselas’ Fotos sind jetzt erstmals in Berlin zu sehen. Bekannt wurde die 1948 geborene US-Fotografin und Mitbegründerin der Magnum Foundation insbesondere für ihre Chronik der sandinistischen Revolution in Nicaragua.

Meiselas’ Motive und Subjekte könnten allerdings kaum facettenreicher sein: Das über 50 Jahre umfassende Werk der Fotografin reicht von intimen Porträts von Stripperinnen in New England (festgehalten im Fotobuch „Carnival Strippers“) bis hin zu ihren charakteristischen Straßenszenen in New York („Prince Street Girls“).

Susan Meiselas Bildstrecke Susan Meiselas ©Susan Meiselas . Magnum-Fotos Lena auf der Bally Box, Essex Junction, Vermont, 1973 ©Susan Meiselas . Magnum-Fotos Experimentelles Selbstportrait, 1971 ©Susan Meiselas . Magnum-Fotos Dee und Lisa in der Mott Street, Little Italy, New York, 1976 ©Susan Meiselas . Magnum-Fotos Dieses Bild vom 5. Juli 1978 zeigt eine Motorradbrigade der Rebellen auf ihrem Weg nach Monimbó

Im C/O Berlin ist mit „Mediations“ nun die größte Retrospektive zu sehen, die in Deutschland je über Susan Meiselas’ Werk gezeigt wurde. Die Ausstellung umfasst rund 250 Fotografien und Videoinstallationen aus den 1970er-Jahren bis heute und wird von der Publikation „Carnival Strippers Revisited“ im Steidl Verlag begleitet. Die US-Amerikanerin intendiert mit ihnen Bildern auch, Aufmerksamkeit für die sozialen Kämpfe und tagtäglichen Herausforderungen von Minderheiten zu erzeugen – Kämpfe, die von der Weltöffentlichkeit oftmals übersehen werden.

Heute gilt Meiselas als Wegbereiterin für politisch engagierte Fotograf:innen, insbesondere solche, die einen kollaborativen Ansatz verfolgen. In ihrer eigenen Arbeit sucht Meiselas stets, in direkten Kontakt mit den Menschen zu treten. Über Jahre hinweg führte sie visuelle Feldstudien durch, in denen die Fotografien selten für sich allein stehen, sondern durch Interviews, Soundaufnahmen, Videos, Archivmaterial oder Notizen ergänzt werden. Sie versucht so, auch zu einer Reflexion über die fotografische Praxis selbst einzuladen sowie über die Rezeption und Verbreitung von Bildern.