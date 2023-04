Stuckrad-Barre, Döpfner, Böhmermann, Reichelt: Ein paar Männer und ein Problem

Der Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre erscheint heute. Eine Handreichung in neun Punkten, die sagt, was es jetzt zu bedenken gilt.

Heute erscheint der neue Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre. Allen Gerüchten zufolge soll es sich um einen Text handeln, der sich mit den Missbrauchsvorwürfen gegenüber Julian Reichelt und den brutalen Arbeitsstrukturen im Hause Springer auseinandersetzt.

Wie die Öffentlichkeit auf den Roman reagiert, weiß niemand. Blickt man auf die Vorberichterstattung, kann man aber davon ausgehen, dass der Text wohl eine hohe Reichweite erzielen und den Blick auf Mathias Döpfner und Julian Reichelt verändern wird.

Mathias Döpfner, Vorstandschef von Axel Springer, ist angezählt. Der Mann, der sich selbst als Feingeist betrachtet und von Freunden und Bekannten als konfliktscheu und nahezu schüchtern beschrieben wird, sieht seine Karriere in Gefahr, sein weiteres Fortkommen im Hause Springer in den USA. Insbesondere linksliberale Kreise nutzen die Veröffentlichung seiner privaten SMS durch Die Zeit, um mit dem Kopf von Axel Springer abzurechnen, mit seinem harten Kurs bei Bild und Welt, seinem rechtsgerichteten Denkkosmos, der die Springer-Medien tief geprägt hat.

Viele Rechnungen werden nun beglichen, offene Rechnungen, die Julian Reichelt und Mathias Döpfner als Protagonisten in einem schonungslosen deutschen Medienzirkus mit veranlasst haben. Schließlich hat kaum ein Medium das Prinzip der Schlammschlacht und des „An die Wand Stellens“ so sehr perfektioniert wie Bild und Welt. Reichelt und Döpfner dürften mit Sorge auf den Inhalt und die Rezeption des Romans und die Folgen blicken.

Man könnte sagen: Ironie der Geschichte. Man könnte meinen: Zu Recht werden nun Protagonisten an den Pranger gestellt, die sich nie dafür zu schade waren, andere zu verunglimpfen, politische Karrieren zu beenden, Privates öffentlich zu machen und Kampagnen gegen Gegner und Feinde zu führen. Biblische Ausmaße scheinen sich anzudeuten, wenn jetzt das Schicksal zurückschlägt und der Satz „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ seine volle Wirkung zeigt.

Die Abrechnung mit Döpfner und Reichelt folgt einer nahezu orchestrierten Logik. Am vergangenen Donnerstag erschien das große und vernichtende Dossier über Mathias Döpfner in der Zeit. Am Dienstag wurde der Podcast „Boys Club – Macht & Missbrauch bei Axel Springer“ publiziert, bei dem Frauen zu Wort kommen, die von Missbrauchsvorfällen im Hause Springer berichten. Der exklusive Spotify-Podcast wurde von Jan Böhmermann produziert.

Heute erscheint nun der Schlüsselroman von Benjamin von Stuckard-Barre „Noch wach?“, dessen Veröffentlichung mit Aussagen von Prominenten wie Jasna Fritzi Bauer, Caren Miosga, Lena Meyer-Landrut, Kurt Krömer, Verena Altenberger, Jan Delay und Carolin Kebekus umfänglich promotet wird. Die Aufmerksamkeit dürfte Stuckrad-Barre also gewiss sein.

Bevor nun der Roman in die Hände der Deutschen gerät und sich die Anti-Springer-Fraktion auf die Symbolfiguren eines patriarchalen Journalismus stürzt, lohnt es sich, ein paar Schritte Abstand zu nehmen und über einige medienethische Fragen und Hintergründe zum Vorgang nachzudenken. Hier sind neun Aspekte zum Fall Reichelt-Döpfner-Stuckrad-Barre-Böhmermann, die diskutiert werden sollten.

1.) Die Person Benjamin von Stuckrad-Barre

Benjamin von Stuckrad-Barre ist selbst ein Springer-Gewächs. Er schrieb lange für Die Welt, galt als Haus- und Starautor des Konzerns, der über lange Zeit keinen Anstoß nahm an der radikalen Ausrichtung der Springer-Presse (tätig bei Axel Springer von 2008 bis 2018). Wenn er jetzt wohl einen MeToo-Roman schreibt und mit seinem alten Ziehvater Mathias Döpfner abrechnet, der, so die Vermutung, irgendwann stärker auf den radikalisierten Reichelt (und nicht den gemäßigten Stuckrad-Barre) gesetzt hatte: Wie authentisch ist Stuckrad-Barres Hinwendung zum Feminismus? Oder handelt es sich nicht vielmehr um die Abrechnung eines Enttäuschten, der nun mit seinem internen Wissen über Springer Erfolg, Aufmerksamkeit, Geld und Macht an sich ziehen will?

In der Medienbubble ist bekannt, dass Frauen, die mit Julian Reichelt in Verbindung standen, später die Nähe zu Stuckrad-Barre suchten. Sie sollen ihm für den Roman als Informanten gedient haben. Stuckrad-Barre wird selbst ein unkonventioneller Zugang zu Frauen nachgesagt. Wie stark ist also der Roman von Rache-Motiven geprägt? Und ist das Motiv „Rache“ für die Abrechnung mit dem System Springer das richtige Motiv? Und ist ein Roman, eine fiktionale Verarbeitung der Realität, die richtige Form, um über die Existenzen von Menschen zu richten? Wie gehen wir damit gesellschaftlich um, wenn Realität und Fiktion immer mehr verwischen?

2.) Die Verbindung Reichelt-Döpfner

Julian Reichelt ist ein umstrittener Journalist, das war er schon immer. Wer den Fall Reichelt genau beobachtet, der merkt: Mathias Döpfner hielt lange an der Person fest. Während der Reichelt-Affäre 2021 sagte Döpfner zu seinen Mitarbeitern, dass es sich in der Affäre um Reichelt um eine Intrige handeln würde. Döpfner schloss sich bei der Interpretation der Sachlage Reichelt an und stütze seinen Ziehsohn.

Erst als ein Milliardendeal mit Politico und amerikanischen Investoren zu platzen drohte, warf Döpfner den Bild-Chefredakteur Reichelt aus dem Konzern. Eine Compliance-Prüfung habe Reichelts Schuld nicht feststellen können, so hieß es damals. Eine von Reichelt verschwiegene Affäre habe das Vertrauen nachhaltig zerstört und sei der Grund für den Rauswurf gewesen. Stimmt das? Werden wir die wahren Gründe je erfahren?

3.) Die Boulevardisierung des Journalismus

Die Zeit hat am Donnerstag die privaten Nachrichten von Mathias Döpfner veröffentlicht. Für die einen war die Berichterstattung ein Aufklärungsschritt, für die anderen eine Grenzüberschreitung. Viele kritisierten, dass der Kontext der SMS-Nachrichten von Döpfner in dem Zeit-Text nicht deutlich wird. Müsste man, um fair zu bleiben, die Zusammenhänge der Nachrichten-Austausche auch öffentlich machen? Marc Felix Serrao schrieb: „Der Sinn einer Aussage, vor allem in der privaten Kommunikation, erschließt sich erst im Kontext.“

Inwiefern ist Die Zeit besser als die Bild, wenn sie private Nachrichten öffentlich macht – Methoden, die eher dem Boulevard-Journalismus zugeschrieben werden? Julian Reichelt wurde explizit dafür kritisiert, dass die Bild-Zeitung private Nachrichten eines Kindes veröffentlicht hat, dessen Geschwister getötet wurden. Beide Fälle sind nicht vergleichbar. Und dennoch: Ist es nicht genau die Art von Skandal-Journalismus, der von seriösen Medienbeobachtern problematisiert wird? Welche Grenzen ziehen wir? Braucht es dafür eine neue Medienethik?

4.) Privatsphäre

Was passiert mit dem geschützten Raum, mit der Privatsphäre, wenn jede WhatsApp-, SMS- und Telegram-Nachricht droht, an die Öffentlichkeit zu gelangen? Wo wird er sein, der geschützte Raum? Drohen wir jetzt, in eine paranoide Gesellschaft abzudriften? Müssen wir unsere Mails und SMS-Nachrichten automatisch nach 24 Stunden löschen lassen, um unsere Privatsphäre zu schützen? Wird es kein Archiv mehr geben?

5.) Jan Böhmermann

Jan Böhmermann ist ein einflussreicher Entertainer, der die zerstörerische Praxis der Springer-Medien seit Jahren kritisiert. In seinen Sendungen über die Springer-Medien, welche er einst sogar satirisch mit Methoden der RAF verglichen hat, versucht er die aggressiven Spielarten der Bild und der Welt, früher personifiziert in der Gestalt von Julian Reichelt und weiterhin von Ulf Poschardt, humorvoll zu brechen.

Dabei bedient er sich ähnlicher Methoden wie die Bild selbst: Ent-Kontextualisierung, Überhöhung, Zuspitzung, Verfremdung. Das Ziel: rechte Apologeten mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Die Wahrheit wird dabei oft überdehnt und entstellt, mit der Überzeugung, damit der guten Sache zu dienen. Ist das medienethisch die richtige Strategie? Darf man Menschen denunzieren, wenn es vermeintlich dem guten Zweck dient?

6.) Social Media

Die Boulevardisierung des Journalismus wird augenscheinlich vorangetrieben von der Medienkrise und fallenden Print-Auflagen. Journalismus muss noch effekthascherischer und skandalisierender sein. Personifizierter Journalismus (gegen Baerbock, gegen Döpfner, gegen Böhmermann, gegen Nuhr) funktioniert besser als sachbezogene, hintergründige und faktentreue Berichterstattung.

Sowohl linke als auch rechte Medienvertreter bedienen sich immer stärker Mechanismen der Grenzüberschreitung, der Überspitzung und persönlichen Verleumdung, um einerseits Aufmerksamkeit zu erzielen und andererseits ihre persönliche ideologische Agenda voranzutreiben. Die effekthascherische Spielart der sozialen Medien, die auf Überhöhung basiert, scheint sich immer stärker im seriösen Journalismus breitzumachen, um mit dem schrillen Diskurs bei Twitter, Facebook, Instagram und TikTok mithalten zu können. Nach Corona und dem Beginn des Ukraine-Krieges gehen die Abo-Abschlüsse bei den großen Medienmarken zurück. Ist die Boulevardisierung der Preis für die Digitalisierung der Medien? Wer ist bereit, eine Medienethik zu diskutieren, damit der Diskurs geschützt bleibt und nicht in archaische Zustände kippt? Und warum beteiligen sich selbst die Öffentlich-Rechtlichen am schrillen Journalismus, obwohl sie von Gebührengeldern leben?

7.) MeToo

Bei der MeToo-Berichterstattung wird die Grundregel „Im Zweifel für den Angeklagten“ ausgehebelt. Ist das in Ordnung? Wo sind die Grenzen zwischen Aufklärung und Denunziation? Wie gehen Journalisten mit ihrer Macht um und der Pflicht zur Balance zwischen öffentlichem Informationsinteresse und Persönlichkeitsrechten? Es war eine Errungenschaft der zivilisatorischen Moderne, öffentliche Denunziation einzustellen.

8.) Das System Springer

Die Gesellschaft um uns herum ändert sich schneller als die Regularien, Gesetze und auch die Ethik, die uns zur Verfügung steht. Der Fall Reichelt-Döpfner-Stuckrad-Barre-Böhmermann könnte eine Diskussion freisetzen, wie seriöser, ethisch basierter Journalismus aussehen könnte, der eint und nicht spaltet. Wenn man sich die Aussagen der neuen Chefredakteurin Marion Horn ansieht, wie sie die DNA von Bild nun versteht, kommen Zweifel auf, ob sich am System Bild-Zeitung etwas ändern wird. Sie schreibt: „Unser erster Grundsatz ist das Eintreten für die Freiheit. Das bedeutet auch, dass ‚Bild‘ frei darin ist, so zu berichten, wie ‚Bild‘ es für richtig hält.“

Heißt das, dass einzig Springer frei ist, so zu berichten, wie es Bild passt? Auch zu spalten und zu denunzieren und die Unwahrheit zu sagen, im Namen der Freiheit? Wer moderiert die Diskussion, wie wir mit der wachsenden Macht asiatischer Kulturen umgehen, während die westliche Vormachtstellung zu schwinden droht? Die amerikanischen Investoren KKR bei Springer setzen auf einen Journalismus, der die Probleme der Welt in kultivierter Form diskutieren will. So ist auch der Fall von Reichelt zu erklären, Reichelt passte nicht in den Anspruch dieser neuen Diskussionskultur. Wie schafft es die Bild-Zeitung, sich in eine moderne, tolerante Medienmarke zu verwandeln, die Lehren zieht aus der Vergangenheit?

9.) Polarisierung

Die Gesellschaft spaltet sich immer mehr, auch in Deutschland. Welche Wirkungen entfalten Medien, auch ihre Protagonisten, in bester Motivation Freiheit und Demokratie zu verteidigen und dabei Gegenteiliges zu bewirken? Wie können Medien diese Spaltung reduzieren, anstatt sie mit moralisierendem Oberton zu fördern? Wie erfährt die Medien-Ethik Deutschlands ein Update? Braucht es einen runden Tisch, um medien-ethische Herausforderungen im Journalismus zu diskutieren?

