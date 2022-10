Studenten-Oscars: Gold für „Almost Home“ von Nils Keller Bei den diesjährigen Student Academy Awards sind auch drei deutsche Filme ausgezeichnet worden. Die Nachwuchs-Regisseure nahmen die Studenten-Oscars bei der ... dpa

Los Angeles -Bei den diesjährigen Student Academy Awards sind auch drei deutsche Filme ausgezeichnet worden. Die Nachwuchs-Regisseure nahmen die Studenten-Oscars bei der Preisverleihung in Los Angeles entgegen. In der Kategorie „Narrativ“ ging die Auszeichnung in Gold am Donnerstagabend (Ortszeit) an Nils Keller und seinen Film „Almost Home“. Darin erzählt der 31-Jährige einen Mutter-Sohn-Konflikt, der im Weltall spielt. Keller vertrat bei der Preisverleihung die Münchner Hochschule für Fernsehen und Film (HFF).