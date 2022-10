Neue Studie: Berlinale-Macher der Anfangsjahre teils NS-belastet Die Internationalen Filmfestspiele Berlin standen in der Nachkriegszeit auch unter dem Einfluss Nazi-belasteter Akteure. dpa

ARCHIV - Ein kleiner Berlinale Bär ist während der Internationalen Filmfestspiele Berlin zu sehen. /Symbolbild Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin -Die Internationalen Filmfestspiele Berlin standen in der Nachkriegszeit auch unter dem Einfluss Nazi-belasteter Akteure. Zu diesem Schluss kommt eine am Freitag veröffentlichte Untersuchung des Münchner Instituts für Zeitgeschichte. Das Institut hatte in einer ersten Studie vor zwei Jahren bereits aufgezeigt, dass der erste Berlinale-Leiter Alfred Bauer eine bedeutendere Rolle im nationalsozialistischen Regime gespielt hatte als bis dahin bekannt.