„Studio Orange“ und Sophie Passmann: Eine Literatursendung mit Potenzial

Jasmina Kuhnke, Autorin von „Schwarzes Herz“ und als „Quattromilf“ auf Twitter bekannt, ärgert sich: Sie selbst habe sich vor Monaten öffentlich-rechtlichen Sendern als Moderatorin einer neuartigen Literatursendung angeboten, aber nur freundliche Absagen erhalten. Es gäbe schon genug Literaturformate. Und dann taucht plötzlich „Studio Orange“ mit Sophie Passmann auf. Und sowohl Format als auch Moderatorin stoßen in den sozialen Medien auf wenig Begeisterung.

Die weitgehend negativen Reaktionen auf Twitter spiegeln sich in den Printmedien: „Zu sehr gewollt“ überschreibt Caroline Schwarz ihre noch tendenziell wohlwollende Kritik in der taz. Als „zwanghaft lustige, forciert ironische Simulation“ einer Literatursendung bezeichnet Gerrit Bartels das Format in einem rein negativen Artikel im Tagesspiegel. Ebenfalls vernichtend fällt das Urteil von Julia Encke in der FAZ aus: „Bücher und Gäste sind nicht mehr als ein Redevorwand für die Moderatorin.“ Und Paul Jandl bringt in der NZZ den nicht ganz taufrischen Witz, das Beste an der Sendung sei ihre kurze Dauer von dreißig Minuten. „Kulturfernsehen zum Abgewöhnen“ also?

Ab einem gewissen Punkt wird die Sendung zur Literatur-Sendung

Tatsächlich lässt sich an der ersten Folge einiges kritisieren. Die interessanten Gäste Helene Hegemann und Dimitrij Schaad kommen zu selten und zu kurz zu Wort und scheinen eher Passmann zu moderieren als umgekehrt. Der Sound im Kraftwerk Berlin-Mitte ist hallig. Manche Schnitte wirken grob. Anstatt über Hegemanns eindrucksvolle aktuelle Geschichtensammlung „Schlachtensee“ zu sprechen, wärmt Passmann lieber den über zehn Jahre alten Skandal um „Axolotl Roadkill“ auf und stellt ihn ziemlich einseitig dar.

Auch über das von Helene Hegemann mitgebrachte Buch „2666“ von Roberto Bolaño wird leider kaum gesprochen. Passmann investiert die Zeit lieber in nostalgische Harald-Schmidt-Zitate mit Legofiguren und halb-ironische Harry-Potter-Huldigungen, die womöglich die von den Öffentlich-Rechtlichen anvisierte Zielgruppe der Millennials ansprechen sollen.

Das ist schade, denn dass zumindest Hegemann durchaus Inspirierendes zu diesem Monster von einem Roman (nein, nicht Potter) hätte sagen können, daran besteht wenig Zweifel. Zu einer Literatursendung wird „Studio Orange“ erst, als Schauspieler und Drehbuchautor Dimitrij Schaad sein mitgebrachtes Buch ohne Bemühen um Witzigkeit vorstellt und sich im Anschluss ein Gespräch über „Das kurze Leben des Oskar Wao“ von Junot Díaz entwickelt, wie es so ähnlich auch in einer erstklassigen Sendung wie dem „Literaturclub“ des Schweizer Senders SRF hätte stattfinden können. Auch wenn die Moderatorin dort nicht vergessen hätte, die Übersetzer:innen der jeweiligen Werke zu erwähnen.

Kann man wie normale Menschen über Bücher sprechen?

Ist also alles Murks an „Studio Orange“? Keineswegs. Zum einen ist Sophie Passmann eine Entertainerin, die eine Thea Dorn oder einen Denis Scheck im wahrsten Sinne des Wortes „alt“ aussehen lässt. Hier gilt, wie bei Marcel Reich-Ranicki: Man muss sie nicht sympathisch finden, um von ihrer Schlagfertigkeit, ihrem Timing und ihrem Witz bestens unterhalten zu sein. Zum anderen ist die Idee der Sendung durchaus überfällig: „So über Bücher reden, als wären wir normale Menschen“. Also ohne bildungsbürgerliche Geste und literaturwissenschaftlichen Fachjargon und anhand von echten Lieblingsbüchern, die keine Neuerscheinungen sein müssen und anhand derer der Gast (m/w/d) auch etwas über sich erzählt.

Dass das möglich ist, beweisen Hegemann und Schaad mit ihrer konzentrierten und zugleich nahbaren Art. Und dass auch eine professionelle Rampensau wie Passmann bei der Aufzeichnung der Pilotfolge durchaus nervös ist und mit Gags, Ironie und Metaebenen übers Ziel hinausschießt, ist verständlich.

Letztlich hängt der Erfolg der Sendung von einer einfachen Überlegung ab: Kann man wie „normale Menschen“ über Bücher sprechen, wenn man gleichzeitig eine prominente Figur ist und nur zu gut weiß, dass man im Fernsehen auftritt und Sendervorgaben zu erfüllen hat? Wenn man mehr über seine Wirkung als über die Bücher nachdenkt? Echt sein, ehrlich sein, angreifbar sein und sich nicht hinter Ironie und Schlauheit verstecken, kurz: die äußere und die innere Kamera vergessen und in der Leidenschaft für literarische Debatten aufgehen – das dürfte das Erfolgsrezept für eine Sendung wie diese sein, und das, was junge wie ältere Menschen wirklich sehen wollen.

In diesem Jahr sind noch zwei weitere Folgen geplant, online verfügbar ab dem 14. und dem 21. Dezember. In der zweiten Folge zu Gast sind Mithu Sanyal und Michel Friedman. In der dritten unterhält sich Passmann mit Theresia Enzensberger und Nilz Bokelberg über deren Lieblingsbücher.

Die jeweiligen Folgen von „Studio Orange“ finden sich in der ARD-Mediathek.

