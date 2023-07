Die Ziffern von 1 bis 9 müssen so eingetragen werden, dass sie in jeder Zeile, jeder Spalte und in jedem 3x3-Feld genau einmal vorkommen.

Schon gelöst und weiter in Rätsel-Laune? Hier geht’s zum exklusiven Sudoku-Archiv.

Wie funktioniert Sudoku?

Das Ziel von Sudoku ist es, ein 9x9-Raster so mit Ziffern zu füllen, dass jede Spalte, Reihe und jedes 3x3-Quadrat die Zahlen zwischen 1 und 9 enthält. Jede Zahl darf nur einmal pro Block und in jeder horizontalen und vertikalen Reihe vorkommen. Zu Beginn des Spiels sind einige der Felder im 9x9-Raster ausgefüllt. Ihre Aufgabe ist es, durch logisches Hin- und Herüberlegen die fehlenden Ziffern einzusetzen und so das Raster zu vervollständigen.