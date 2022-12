Südosten Europas will mit Kulturhauptstädten glänzen

Temeswar/Veszprem/Eleusis (dpa) – -Das Kulturhauptstadtjahr 2023 lockt das Publikum nach Rumänien, Ungarn und Griechenland. Drei bisher noch weitgehend unentdeckte Perlen wollen ihren Glanz zeigen: das westrumänische Temeswar, Ausgangspunkt der Revolution 1989, die den Diktator Nicolae Ceausescu zu Fall brachte, das schmucke Veszprem nahe des ungarischen Plattensees und die in der Antike für ihre Mysterien berühmte griechische Stadt Eleusis.

Temeswar will seine Diversität neu entdecken

In Temeswar, einem Industriemagneten mit 300 000 Einwohnern am Dreiländereck Rumänien-Ungarn-Serbien, wollen die Planer vor allem die traditionelle Diversität zum Leuchten bringen. Neben Rumänen leben in der Stadt mit K.u.K-Flair ethnische Deutsche, Ungarn, Serben, Roma, Tschechen, Slowaken und Bulgaren. So gut wie jedes Temeswarer Kind sprach vor dem Zweiten Weltkrieg mindestens drei Sprachen, darunter auch Jiddisch. Dieses Idiom ist durch die Shoah hier fast verschwunden. Temeswar war die Wiege von Stars: „Tarzan“ Johnny Weissmüller (1904-1984) kam hier zur Welt, und zwei Nobelpreisträger machten hier Abitur: die Schriftstellerin Herta Müller sowie der Chemiker und Biophysiker Stefan Hell.

Allein zur Eröffnung vom 17. bis zum 19. Februar sind in Temeswar mehr als 50 Veranstaltungen angesagt - unter anderem die Eröffnung eines als „vertikal“ angekündigten Gartens am zentralen Opernplatz. Außerdem soll es viel Musik höchst unterschiedlicher Genres geben, der ukrainische Hip-Hop-Musiker Alyona Alyona ist dabei und traditionelle Roma-Musik. Danach soll es durchschnittlich 30 Veranstaltungen pro Woche geben. Highlights darunter: große Ausstellungen mit Werken des rumänischen Bildhauers Constantin Brancusi (1876-1957) und des in Rumänien geborenen Surrealisten Victor Brauner (1903-1966).

Ein Temeswarer Farbtupfer und ehrgeiziger Kultur-Promoter ist der seit 2020 hier als Bürgermeister amtierende Dominic Fritz – geboren im Schwarzwald, Politikwissenschaftler, früher aktiv bei Bündnis 90/Die Grünen, Ex-Redenschreiber von Alt-Bundespräsident Horst Köhler. Der heute 38-Jährige hat sich nach eigenen Worten schlichtweg „in diese Stadt verliebt“, während seiner Arbeit 2003 als Freiwilliger in einem Temeswarer Kinderheim. „Temeswar ist deutlich europäischer als das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, weil es sehr viel besser mit Diversität, Mehrsprachigkeit und dem Nebeneinander von Ideen umgehen kann“, schwärmt Fritz im Gespräch mit Journalisten.

Am Herzen liegt Fritz das Projekt „Wege der Revolution“, das an den Volksaufstand von 1989 erinnern soll, das allerdings 2023 noch nicht fertig werde – wie so viele andere Pläne. Grund der Verzögerungen ist die Innenpolitik: Fritz gehört der öko-liberalen Oppositionspartei USR an, in der Hauptstadt Bukarest aber regieren Bürgerliche und Sozialdemokraten. Daraus folgten Behinderungen, etwa durch Blockaden von Geldern, beklagt Fritz. Dennoch erhofft er sich vom Kulturhauptstadtjahr „neuen Schwung“, den man auch für später mitnehmen könne.

Kultur am Plattensee in Veszprem

Schwung für den Tourismus erhofft sich auch Gyula Porga, Bürgermeister im westungarischen Veszprem. Zur Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres soll es am 21. Januar ein großes Spektakel geben, unter dem Namen „Veszprem-Balaton 2023“. Balaton ist der ungarische Name des Plattensees, nur wenige Kilometer von Veszprem entfernt. „Kulturhauptstadt heißt, kulturelle Antworten auf die Herausforderungen der Zeit zu finden“, meinte Porga im Gespräch mit Journalisten. Als Problem nannte er etwa die Abwanderung der Jungen und die schwankende Wertschöpfung des Fremdenverkehrsmagneten Plattensee, die sich auf wenige Sommermonate beschränke. Mit Kultur hingegen könne man sich das ganze Jahr hindurch attraktiv machen.

Attraktiv ist die Stadt mit 60 000 Einwohnern allein schon durch ihre Lage. Sie erhebt sich auf fünf Hügeln, dazwischen schlängelt sich das Flüsschen Sed. Der Stadtkern aus dem 18. und 19. Jahrhundert vermittelt Heimeligkeit. Die Renovierung der imposanten Burg auf einem Berg soll zumindest im Außenbereich bis Anfang 2023 fertig werden. Bisher konnte sich Veszprem mit Musikfestivals - von Klassik über Jazz und Chormusik bis zu Straßenmusik - überregional positionieren. Musik soll auch im Kulturhauptstadtjahr den Ton angeben – ebenso wie Gastronomie und Wein: Am hügeligen Nordufer des Plattensees werden so manche Spitzenweine gekeltert.

Eleusis will aus dem Schatten Athens treten

„Geheimnisse des Übergangs“ (Mysteries of Transition) lautet das Motto der Athener Vorstadt Eleusis (auch Elefsina). Kulturdirektor Michail Marmarinos verspricht eine „noch nie da gewesene Variante der Institution Kulturhauptstadt Europas“. Die Eröffungsfeier soll am 4. Februar stattfinden. Eleusis mit seinen heute rund 30 000 Einwohnern war immer mit der rund 20 Kilometer östlich liegenden griechischen Hauptstadt verbunden - und stand stets in deren Schatten. Nun ist man bestrebt, sich aus dieser Randlage zu befreien und eigenständig zu werden.

Als Höhepunkt der Feierlichkeiten gilt die szenische Umsetzung des „Deutschen Requiems“ von Johannes Brahms als „Human Requiem“ von Regisseur Jochen Sandig und dem Berliner Rundfunkchor. Es soll Ende September 2023 in der antiken Stätte aufgeführt werden. Dabei soll der österreichische Regisseur David Haneke auf Basis von Aufnahmen des Konzerts einen Film konzipieren.

Die Inszenierung spiegele, wofür Eleusis in der Antike gestanden habe und was es mit dem Motto „Geheimnisse des Übergangs“ der Kulturhauptstadt 2023 auf sich habe, sagte der Kulturchef der Organisation, Michail Marmarinos, der dpa. In der Antike fanden nämlich dort die „Mysterien von Eleusis“ statt, eine Art Geheimkult, mit dem jährlich die Neugeburt der Natur gefeiert wurde. Die Riten zogen damals Tausende Athener an, die in die Stadt pilgerten. Auf einen Besucheransturm hofft man nun erneut.

Die letzte Blütezeit erlebte Eleusis im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Als Kornkammer der Region und wegen des Hafens war es eines der wichtigsten Industriezentren Griechenlands. Schiffbau, Zementfabriken, Manufakturen und Lebensmittelindustrie liefen auf Hochtouren. Dann aber kam der Untergang: Piräus und Athen absorbierten so gut wie alle Wirtschaftszweige. Der Hafen von Eleusis verkam zum Friedhof für Schiffe. Von den Wracks sind noch heute Dutzende vorhanden. Genau das alles will die Stadt nun als Kulturhauptstadt Europas überwinden. Ob es gelingt?