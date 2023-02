Superstar Pink erobert die Albumcharts Von Null auf eins für Pink in den Charts: Da hatten die Deutsch-Rapper von Deichkind das Nachsehen. dpa

ARCHIV - Pink bei den American Music Awards 2022 im Microsoft Theater. Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Baden-Baden -Superstar Pink hat mit „Trustfall“ ihre dritte Nummer-eins-Platte in den deutschen Albumcharts platziert. Schon mit „I'm Not Dead“ (2006) und „The Truth About Love“ (2012) stand sie ganz oben, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Die US-Sängerin setzte sich gegen die Hamburger Band Deichkind durch, die mit „Neues vom Dauerzustand“ auf Platz zwei einsteigt.