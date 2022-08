Tag für Tag checke ich immer wieder die News über die verheerenden Waldbrände an der französischen Atlantikküste. Seit 2008 fahre ich fast jedes Jahr an den Golf von Biskaya, um zu surfen. Aber diesen Sommer fühlt sich alles anders an. Bis zum Tag vor der Abreise ist nicht klar, ob man mit dem Auto überhaupt durch die Brandregion in den Süden des Landes kommt, um nach Hossegor, dem vielleicht besten Surfspot Europas, zu gelangen.

Südlich von Bordeaux zieht beißender Brandgeruch durch die Klimaanlage ins Auto, das Thermometer zeigt 40 Grad Celsius unter wolkenlosem Himmel an. Der Verkehr ist aus Sicherheitsgründen auf 80 Stundenkilometer heruntergeregelt, aber man kommt durch.

Versengte Blätter und Asche in den Wellen

Im Süden Europas wurden Mitte Juli teils 45 Grad gemessen, in Spanien, Portugal und Italien fallen Tausende Hektar Wald den Flammen zum Opfer. In diesen Zeiten mit dem Surfbrett in die Wellen des Atlantiks zu tauchen, fühlt sich mehr als merkwürdig an, ja, geradezu apokalyptisch. Nur gut hundert Kilometer nördlich frisst sich das Feuer durch die malerischen Pinienwälder, die die Dune du Pilat, Europas größte Wanderdüne, umringen.

In den von der tief stehenden Morgensonne durchleuchteten Wellen treiben verbrannte Holzstücke und versengte Blätter. In der Nacht hat die Flut an ihrem höchsten Punkt einen tiefschwarzen Asche-Streifen auf den Sand gespült. Um Hossegor sind die Nadelwälder zwar von den Flammen vorschont geblieben, aber alles ist bedrohlich trocken. Die Frühjahrsmonate haben nicht die üblichen atlantischen Regengüsse gebracht. Die gesamte Gegend fühlt sich wie eine Art Zeitbombe an. Jede Kippe, so meint man, die aus einem Autofenster fliegt, muss alles hier in Brand setzen.

Holger Mehlig/dpa Asche und verbrannte Holzteilchen werden am Strand von Biscarosse, südwestlich von Bordeaux, angespült.

Jagende Delfine in der Brandung

An meinem letzten Abend jagen vor dem Sonnenuntergang Delfine in der Brandung. Mindestens zehn Tiere springen aus den Wellen und ziehen dann Richtung Norden weiter. Hier Delfine zu sehen, ist ein magischer und äußerst seltener Moment – auch, weil in der Biskaya jedes Jahr Tausende als sogenannter Beifang in den Fischernetzen verenden. Um dagegen anzukämpfen, ist die Umweltschutzorganisation Sea Shepherd seit 2021 wieder in der Region aktiv.

Bei erneut 40 Grad trete ich schweren Herzens die Rückfahrt über Paris an. In der sengenden Hitze auszusteigen, fühlt sich an, als hielte jemand einem einen Föhn ins Gesicht. Hinter der deutschen Grenze ist es nicht weniger trocken. Auch in Brandenburg brennt es, und kurz vor Berlin teilt mir mit die Karten-App mit, dass die Avus gesperrt ist. Nach Explosionen auf dem Sprengplatz der Polizei sind zwei Weltkriegsbomben aus der Halterung gesprungen und drohen auf dem 700 Grad heißen Boden zu detonieren. Sie müssen von Löschrobotern gekühlt werden. Der Grunewald, wo ich als Kind spielte und heute oft mit dem Hund unterwegs bin, überhaupt die Welt, steht in Flammen.