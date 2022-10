Surrealisten: Neue Ausstellung im Museum Barberini Die Vorliebe der Surrealisten für Magie und Okkultes steht im Mittelpunkt der neuen Ausstellung im Potsdamer Museum Barberini. Die Schau zieht zahlreiche Int... dpa

ARCHIV - Blick auf das Museum auf dem Alten Markt. Archivbild Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/

Potsdam -Die neue Ausstellung im Potsdamer Museum Barberini über Surrealisten und ihr Interesse an Magie, Mythos und Esoterik zieht zahlreiche Besucher an. Nach Angaben einer Museumssprecherin war ein Großteil der Zeitslots am Eröffnungswochenende sehr gut gebucht. Viele der Slots zur jeweils vollen Stunde seien ausgebucht gewesen, teilte die Sprecherin am Sonntag mit. Ein spontaner Besuch sei an beiden Tagen vor allem jeweils nachmittags noch möglich gewesen, weil es noch Restkarten an der Kasse gab. Mit Blick auf die Corona-Pandemie lässt das Museum nach eigenen Angaben maximal rund 1000 Besucherinnen und Besucher täglich ins Haus.